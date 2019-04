Andalucía.-PSOE exige a Herguetta "la misma exigencia con la Sanidad q

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha afirmado este lunes que la venta de la antigua sede del PSOE a la clínica Los Naranjos de la capital fue "una compraventa sin más" que se realizó en su momento sobre la que "no tienen nada que decir".Ruiz ha respondido al ser cuestionado por los periodistas en una rueda de prensa que el PSOE "no tiene nada que decir al respecto" ya que "fue una compraventa como cualquier otra", realizada con los preceptos legales en su momento, y lo que "se está diciendo ahora es una cuestión entre dos entidades sanitarias" en las que el PSOE no tiene nada que añadir.Según el secretario de Política Municipal del Partido Socialista "no hay que dar ninguna explicación" porque entiende que después de la compraventa del inmueble "hay un convenio entre las dos entidades" y no tiene que pronunciarse sobre este tema.Ruiz ha respondido de esta forma a las exigencias del PP que pide a los socialistas una explicación sobre la operación inmobiliaria de compraventa de su antigua sede provincial ubicada en un chalé del Conquero, una operación que se llevó a cabo, según los populares, "tan sólo unos meses después de que la Junta de Andalucía adjudicase en 2015 a la misma empresa que adquirió el edificio, un millonario concierto sanitario para la prestación de servicios en su clínica onubense".--EUROPA PRESS--