El PSOE de Almonte (Huelva) ha lamentado que el PP de la localidad "haya roto la unidad institucional" sobre el problema de los agricultores que había promovido la alcaldesa del municipio, Rocío Espinosa, quien, como ha recordado, "nada más conocerse el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de declarar sobrexplotado el acuífero en Doñana, impulsó una plataforma de consenso con el sector y convocó un Pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional en apoyo y defensa de la agricultura del municipio, entre otras medidas".En una nota de prensa, el secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Almonte, Antonio Joaquín Díaz, ha criticado que, sólo un día después de la celebración de ese Pleno, en el que se aprobó por unanimidad la declaración institucional propuesta por la alcaldesa, el portavoz municipal y candidato del PP a la Alcaldía, Matías Medina, "haya hecho público un comunicado en el que asegura que fue el PP el que solicitó ese Pleno extraordinario, con lo que sólo demuestra que utiliza el problema de nuestros agricultores con fines políticos".Díaz ha asegura que el PP solicitó la convocatoria de ese Pleno "un día después de que la propia alcaldesa lo anunciase, lo que pone de manifiesto que el PP no sólo va a remolque en un asunto tan importante como éste, sino que además lo utiliza para hacer partidismo y oportunismo político y no tiene la más mínima lealtad institucional sobre algo en lo que todo el pueblo de Almonte se juega muchísimo".El máximo representante del PSOE almonteño ha aplaudido el "papel" y "trabajo institucional" que Espinosa está desempeñando en este asunto, "entendiendo que los problemas del pueblo están por encima de los colores políticos", lo que "demuestra que tenemos una alcaldesa con una altura de miras que desgraciadamente no tiene el candidato del PP, quien, tras quedarse fuera de juego, politiza este asunto con el único interés de obtener un puñado de votos tras conocerse la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril".Por último, el secretario general del PSOE de Almonte ha declarado que, con todo ello, "queda claro que al PP le interesa más conseguir votos que solucionar los problemas del pueblo". "Por ello quieren sumarse a un carro en marcha de forma desleal al interés común después de no haber hecho nada en estos cuatro años ni en los años anteriores", ha añadido."El Pleno del viernes fue convocado por la alcaldesa en consenso con los agricultores, tras lo que se aprobó una declaración institucional con la que el Ayuntamiento de Almonte cerraba filas en torno a la agricultura con el fin de mostrar la unidad política y social del pueblo de Almonte en defensa del interés general del municipio y su economía", ha proseguido.Así, destaca que la declaración forma parte del calendario de actuaciones emprendidas por la alcaldesa de manera urgente, entre las que también se contempla instar a la Administración General del Estado a considerar los legítimos intereses del municipio previo a cualquier declaración de sobreexplotación y agilizar y continuar con la implementación del Plan Especial de la Corona Norte, en cuyo marco se encuentra la tramitación de las concesiones de agua de la Comunidad de Regantes del Condado.Igualmente, sostiene que la Declaración Institucional marca como hoja de ruta la exigencia de que se ejecuten por parte del Ministerio para la Transición Ecológica las obras declaradas de Interés General del Estado por la Ley de Trasvase aprobada el pasado mes de diciembre "con el objetivo de mejorar las masas de agua más vulnerables del acuífero, ya que cualquier otro destino no solucionaría el problema de forma definitiva".El documento, además de por las fuerzas políticas representadas en el Pleno Municipal, fue suscrito por los representantes de las seis comunidades de regantes del municipio y se redactó, como indicó la alcaldesa, "en base a la racionalidad, la sensatez, el respeto a Doñana y la búsqueda del equilibrio". Además, pone en valor las actuaciones llevadas a cabo por parte de las administraciones competentes tanto del órgano de cuenca como de la ordenación del territorio, que "en los últimos cinco años han adoptado más decisiones y actuaciones que en los 25 años anteriores", señaló.Entre ellas se encuentran la aprobación del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, la implementación de un primer trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos de agua que ha permitido el cierre de pozos por concesiones de agua superficial, la recuperación de 6,8 hectómetros cúbicos de agua de la finca Los Mimbrales con la consiguiente reducción de 800 has de regadío en Almonte y la recientemente aprobada Ley de Trasvase, entre otras.--EUROPA PRESS--