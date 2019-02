Huelva.- El secretario de Educación del PSOE-A alerta de el Gobierno a

El secretario de Educación del PSOE-A, Francisco Menacho, ha asistido este martes en Huelva al acto organizado por los socialistas onubenses sobre nuevos retos educativos, donde ha alertado de que "en un mes de Gobierno de PP, Cs y Vox en Andalucía están dando pasos para ir en contra de la educación pública". De esta forma, Menacho ha hecho hincapié en la existencia del "documento firmado que dice que se va a concertar Bachillerato".El secretario socialista, que ha atendido los medios al comenzar el acto, junto con la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Tania González, ha señalado que esta medida "supone traer cientos de millones de euros de la educación pública a la concertada", hecho que se une a otra medida educativa del nuevo Gobierno, que ha firmado que "da libertad a los padres para elegir el centro que quieran".Para el secretario del PSOE regional, la elección de centro educativo no es más que "un eufemismo para decir que va a primar la educación privada, en cuanto a las unidades que quieran poner, en detrimento de la pública".Asimismo, Menacho ha incidido en las declaraciones realizadas por el consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, diciendo que aunque "por ahora parece que ha reculado", no está de acuerdo con la bonificación de las matrículas. Es decir, "está en peligro una medida social significativa que se había implantado", por lo que "vamos a trabajar para que no se pierda ningún derecho de los alumnos y el profesorado en Andalucía".Francisco Menacho ha subrayado que además de todas estas medidas por las que van a estar pendientes "para que no se pierdan", "vamos a luchar por aumentar la educación infantil de 0 a 3 años, así como estar pendientes de los planes de infraestructuras y de climatización".De igual forma, Menacho ha recordado que durante los siete años de Gobierno del PP el profesorado ha sido el "más castigado", donde "se perdieron 4.500 profesores, y ahora hay 5.600 más en Andalucía". Así, ha recalcado que "este año se han convocado 1.000 plazas menos para maestros, y si se confirma ese dato no vamos a quedarnos callados"."Hacemos un llamamiento al profesorado para informarle de la situación real, con el trabajo realizado por el Gobierno socialista en el sector educativo", y con el que el secretario del PSOE ha manifestado que se va a reunir en cada provincia.El objetivo de estos encuentros es que "los profesores nos digan que es lo que debemos hacer", además de escuchar las propuestas socialistas, ya que "el profesorado es el que está más cerca de la realidad y hay muchas cosas que hacer en Andalucía" por lo que debe ser "una de las prioridades del nuevo Gobierno". Aún así, Menacho ha recalcado que "nos tememos que a pesar del poco tiempo en el poder, el Gobierno andaluz va por mal camino con respecto a la educación".El secretario de Educación del PSOE-A ha resaltado el trabajo que se ha realizado en Educación "en estos ocho meses del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que en Andalucía ya existe", algunas de las cuales decaerán tras la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril.De esta forma, Menacho ha destacado el proceso que culmina este miércoles con la aprobación de un proyecto de ley para "quitar el famoso decreto 14/2012 por el que los profesores de secundaria van a tener 18 horas lectivas, algo que existe en Andalucía pero no en el resto de España", por lo que "a partir de ahora se da la libertad para que cada comunidad autónoma pueda poner el horario al profesorado".De igual forma, ha incidido en que "se ha dado un paso más, ya que en primaria se recomienda también el horario de 23 horas, junto con no aumentar la ratio de alumnos por encima del 20 por ciento y las sustituciones del profesorado por la que no habrá que esperar diez días, sino que podrán hacerse al día siguiente", hecho este que será de "cumplimiento inmediato".El segundo elemento importante es el aumento de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se ha quedado sin aprobar, tras la reducción de las becas del PP. Asimismo, otro compromiso adquirido era acabar con la Lomce, por lo que "hemos presentado un proyecto de reforma de la Loe que se ha quedado, desgraciadamente, en el Congreso, esperando que haya otra vez Gobierno".--EUROPA PRESS--