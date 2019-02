El presidente de la Aiqbe destaca la celebración del Día de la Industria, que premia al exdirector del 112

El ex director operativo de Gestión de Emergencias 112 José Blas García Palanco ha sido reconocido con el 'Premio Aiqbe a la Trayectoria Industrial 2019', una iniciativa que la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqb) de Huelva celebra en torno a la festividad del Día de la Industria.Así lo ha comunicado esta viernes su presidente, Carlos Ortiz, quien ha destacado la "enorme profesionalidad y amplia trayectoria al servicio de la seguridad" de García Palanco en su vinculación con el sector químico onubense.Ortiz ha señalado en rueda de prensa que García Palanco es ingeniero técnico industrial de formación y cuenta con una "destacada experiencia", tanto desde el ámbito empresarial como de la Administración Pública, en planes de emergencias y en la docencia relacionada con temas de seguridad y la Prevención de Riesgos Laborales.El presidente de la Aiqbe ha puesto en valor la celebración del Día de la Industria, que se lleva a cabo cada año el 19 de febrero por parte de Aiqbe para poner en valor el papel que juega el sector industrial en la provincia de Huelva. Este papel, según ha destacado el presidente de la asociación onubense, se traduce en "casi 10.000 puestos de trabajo, de los cuales más de 2.000 son empleos directos de calidad y otros tantos estables en filiales, empresas auxiliares y subcontratas".Además, las inversiones han sido superiores a los 253 millones de euros en 2017, lo que supone generar un Valor Añadido Bruto cercano a los 2.000 millones de euros en la provincia de Huelva", y una cifra total de inversiones de "800 millones de euros en los últimos cinco años". Sin embargo, y a pesar de la importancia de estas cifras, Ortiz ha destacado que el Día de la Industria es, sobre todo, una "apuesta por las personas".Ortiz ha recalcado que desde la asociación quieren "mostrar como la ciencia y la industria influye en el bienestar" de la sociedad, de una forma local y también "global", por eso las actividades de divulgación científica lo que hacen es "relacionar nuestro grado de bienestar con esos productos que en el día a día usamos y que realmente necesitan de una industria básica", la cual está "en el origen de la mayor parte de los productos que usamos y de los servicios que disfrutamos".El presidente de la asociación se ha mostrado convencido de que esa "conciencia" está presente en la sociedad y, en particular, en los onubenses, pero cree que "es una labor que debemos continuar, incluso con formación a nivel de colegios e institutos".Por ello, la asociación ha diseñado un programa de actividades dirigidas a distintos sectores de la población, como a los propios empleados de las plantas de sus empresas asociadas, los estudiantes y profesionales del ámbito científico e industrial y también la población onubense en general, que puede participar de forma activa, asistiendo al ya tradicional concierto benéfico en beneficio de la Ciudad de los Niños.PROGRAMA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA INDUSTRIATras anunciar la concesión del Premio Aiqbe a la Trayectoria Industrial, el presidente de la entidad onubense ha presentado el programa de actividades organizado específicamente para el Día de la Industria. Estas actividades, según ha indicado, "no se ciñen a un único día", sino que abarcan un marco temporal más amplio, para facilitar la participación de un mayor número de personas en esta celebración.Las actividades comenzarán el 19 de febrero, con una conferencia titulada 'La química como necesidad social', que correrá a cargo del catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva (UHU), Pedro J. Pérez, que en 2016 recibió la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química.A esta conferencia se unirán, en una mesa redonda, el propio presidente de Aiqbe, Carlos Ortiz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos. El acto tendrá lugar a las 10,30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho del Campus de El Carmen de la UHU, y durante el mismo tendrá lugar también la entrega del Premio Aiqbe a la Trayectoria Industrial a José Blas García Palanco.El calendario de celebraciones continua el sábado 23 de febrero cuando se celebre un torneo de pádel para los empleados de las empresas de Aiqbe, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y la "cohesión entre trabajadores" de las distintas plantas, poniendo en práctica otra modalidad de trabajo en equipo.En marzo llegará una de las acciones más destacadas del Día de la Industria, en la que el arte y las causas sociales se unen en un mismo espacio: el concierto solidario en favor de la Ciudad de los Niños, que, como en años anteriores, interpretarán los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Huelva 'Javier Perianes'. La cita será el próximo 12 de marzo a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Huelva. Las entradas tienen un precio de 5 euros y pueden adquirirse en la web www.momotickets.com y en las tiendas Chiguagua.Al respecto, Ortiz ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva, a la Onubense y al Conservatorio Profesional de Música de Huelva 'Javier Perianes' la "disposición que muestran siempre para contribuir a que la celebración de este día sea un éxito".Por otra parte, en abril la asociación onubense colaborará en la Semana de la Ciencia del IES Diego de Guzmán y Quesada de la capital y volverá a traer a Huelva el Aula Móvil de Repsol, un camión itinerante que el año pasado captó el interés de la población onubense al acercarles la ciencia y el conocimiento sobre la energía. Sobre estas actividades Aiqbe ofrecerá información más adelante a través de su página web y sus redes sociales.Cabe recordar que Aiqbe cuenta en la actualidad con 14 miembros, que juntas suman 15 plantas de producción en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera y que conforman el núcleo más significativo de la actividad industrial andaluza y uno de los más importantes del país.SITUACIÓN DE LA INDUSTRIADe otro lado, el presidente de la Aiqbe ha manifestado que el sector de la industria química onubense "es bueno", para señalar que aun así se trata de una industria que se sitúa en un "mercado muy dinámico", por ello "no podemos quedarnos parados" en la búsqueda de ser "cada vez más competitivos, mirando siempre al mercado exterior, que fue el que nos salvó de la caída en la época de la crisis"."Hay que seguir siendo proactivo en cuanto a las oportunidades que vayan saliendo en el mercado internacional y nacional". De esta forma, Ortiz también ha adelantado que están trabajando en enseñar la "potencialidad que tiene el polo industrial en distintos foros internacionales".Asimismo, el presidente ha adelantado que los datos del balance de 2018 siguen la misma tónica que en años anteriores, por lo que son "buenos", indicativo de ello es el volumen de tráfico generado en el puerto onubense, que son reflejo de la cantidad de producción del sector.El presidente de la asociación onubense ha valorado como "positivo" la presencia de empresas de energías renovables, como la energía fotovoltaica de próximas plantas en Huelva, y ha incidido en la importancia del Real Decreto del anterior Gobierno, en el que se abrían varias líneas de trabajo, para mejorar el gasto en electricidad, que "podían mejorar la competitividad de nuestras empresas en cuanto a la tarifa eléctrica".De otro lado, Ortiz, como representante de un sector económico primordial en Huelva, ha indicado que las relaciones con el Gobierno central serán siempre buenas debido a que los une los mismos intereses por el bienestar social, a tenor de las preguntas hechas por los medios sobre el adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se llevará a cabo el 28 de abril.--EUROPA PRESS--