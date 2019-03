El PP critica que se ponga bajo sospecha el sector agrícola, que genera más de 100.000 empleos en campaña

Huelva.- El PP respalda al sector agrícola onubense frente a informaci

El PP de Huelva ha mostrado este lunes su "total respaldo" al sector agrario onubense, el cual "genera más de 100.000 empleos durante la campaña agrícola", por lo que no debe estar bajo sospecha ya que es una actividad "que es pilar fundamental de la economía de la provincia".Así lo ha subrayado el presidente provincial del PP onubense, Manuel Andrés González, quien ha reclamado el apoyo de todas las administraciones y agentes socioeconómicos de la provincia para "atajar de raíz cualquier intento de poner en duda la honradez y profesionalidad de miles de agricultores", ha informado el PP en un comunicado."Todos los años cuando llega el momento álgido de la producción agrícola, se suceden informaciones sesgadas e injustas que ponen bajo sospecha al sector agrícola de Huelva", ha señalado González, quien ha incidido en que "todos debemos defender a nuestros agricultores ante acusaciones que generalizan actitudes tan intolerables como sumamente minoritarias".El presidente de los populares onubenses ha lamentado que, de nuevo, haya empeño en "trasladar solo una imagen negativa" de la agricultura de Huelva, "lo que resulta muy perjudicial a la hora de competir en los mercados europeos e internacionales". En este sentido, ha recordado el "daño" que provocaron al año pasado las acusaciones de presuntos abusos sexuales en el campo onubense "con la complicidad de Podemos y el silencio del PSOE"."Es el momento de dar la cara por la inmensa mayoría de nuestros agricultores que trabajan de forma honrada, honesta y profesional para sacar adelante sus cultivos y que contribuyen de forma extraordinaria a consolidar la marca Huelva en todos los mercados del mundo", ha remarcado el presidente provincial del PP.REFERENTE MUNDIALGonzález ha destacado la "interlocución constante" existente entre el empresariado y los sindicatos para velar por el desarrollo y futuro del sector, así como la labor de control que lleva a cabo día tras día la Inspección de Trabajo, "cuya presencia se redobla en estos meses para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del campo durante la campaña de la fresa y los frutos rojos"."Tolerancia cero con cualquier práctica irregular y que se aplique una sanción ejemplar, por supuesto, pero lo que tenemos claro en el PP es que la gran mayoría de nuestros agricultores cumplen con sus obligaciones y esto hace posible que la agricultura de Huelva sea un referente mundial que no se merece estar año tras año bajo sospecha", ha recalcado.Por último, el presidente de los populares onubenses ha reclamado un "apoyo" al sector agrícola de Huelva "que vaya más allá de las buenas palabras". A este respecto, ha criticado que el PSOE haya convertido la Ley del Trasvase de 15 hectómetros cúbicos para el Condado "en una ley seca y estéril" al no contemplar ni un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez "para construir las infraestructuras hídricas que lleven al agua hasta los cultivos".--EUROPA PRESS--