El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha augurado que el Gobierno central va a "vender" proyectos e inversiones "fantasmas" que terminarán en "mera palabrería" de cara a los próximos acontecimiento como el aniversario el movimiento 15M o de las próximas elecciones generales del 28 de abril."Ahora, de cara a las elecciones del 28 de abril y a la manifestación del 15 de marzo por las infraestructuras, nos venderán inversiones y proyectos fantasmas que son mera palabrería, porque no tienen consignados dinero contante y sonante en unos Presupuestos de Sánchez que, menos mal, que no fueron aprobados", ha recalcado, antes de incidir en que es debe ser la sociedad onubense "la única protagonista de la manifestación del 15M".Además, ha afirmado que mientras "en solo un mes" la nueva Junta de Andalucía, con Juanma Moreno en la Presidencia, "está cumpliendo su palabra", el Gobierno socialista de Pedro Sánchez "es solo palabrería" y, tras ocho meses, los principales proyectos que afectan a la provincia onubense "están paralizados".Toscano ha destacado que cuando se cumple un mes del primer Consejo de Gobierno celebrado en Antequera tras las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía de Juanma Moreno "ya ha cumplido varios de sus compromisos", entre ellos, la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y la reducción del tamaño de la administración con un ahorro de 15 millones de euros."Mañana el Consejo de Gobierno cumplirá otro de los grandes compromisos del presidente Juanma Moreno con los andaluces: extender a dos años la tarifa plana de 60 euros para nuevos autónomos y la aplicación de una tasa superreducida de 30 euros para jóvenes y mujeres en el ámbito rural", ha señalado.A este respecto, el secretario general del PP onubense ha resaltado que se trata de una medida "que demuestra que los autónomos y el mundo rural son una prioridad" para la Junta y que la reducción de impuestos "es un objetivo irrenunciable para hacer de Andalucía, y por tanto de Huelva, una buena tierra donde invertir, trabajar y crear empleo".Frente a una Junta de Andalucía que "cumple su palabra", Toscano ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "frenar" los principales proyectos e inversiones planeados por el Ejecutivo de Rajoy en la provincia de Huelva. "Después de ocho meses navegando a la deriva, nuestra provincia está sufriendo un parón por la incapacidad e incompetencia del Gobierno socialista", ha remarcado.En este sentido, el 'popular' ha subrayado que el "verdadero compromiso" del Gobierno de Sánchez con el desarrollo de Huelva está reflejado en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado, "los cuales dejaban muy claro que no había ni un euro para el segundo trasvase del Condado; ni un euro para la línea ferroviaria Huelva-Zafra; prácticamente ni un euro para el desdoble de la N435, y solo 50.000 euros para el AVE".Por último, Toscano ha insistido en que hay dos formas muy diferentes de gobernar, la de Juanma Moreno al frente de la nueva Junta "que en solo un mes está cumpliendo su palabra", y la de Pedro Sánchez "que es mera palabrería" y cuya "prioridad de Estado es seguir durmiendo sobre el nuevo colchón de La Moncloa".--EUROPA PRESS--