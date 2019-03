Huelva.- El PP advierte del "estado ruinoso" en el que está sumido el

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huelva ha advertido este martes del "estado ruinoso" en el que está sumido el antiguo mercado de Santa Fe y ha exigido al equipo de gobierno (PSOE) que "actúe antes de que sea demasiado tarde" para proteger un edificio histórico de la ciudad que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2017.La viceportavoz municipal del PP ha recriminado al alcalde que "venda proyectos de rehabilitación del edificio que ni siquiera tienen plazos para su inicio", mientras el antiguo mercado de Santa Fe "sucumbe al abandono y el creciente deterioro porque, sencillamente, no se hace nada", ha informado el PP en una nota de prensa."Después de cuatro años, el alcalde anuncia ahora que supuestamente se va a licitar la redacción del proyecto, pero la realidad es que edificio es presa del más absoluto abandono y su estado de ruina se agrava cada día más", ha incidido.En esta línea, Centeno ha calificado de "absurdo" que en el Ayuntamiento estén ahora ocupados en decidir para qué se destinará "en un futuro incierto" el antiguo mercado, "y no se mueva ni un dedo en tratar de conservarlo y realizar un mantenimiento mínimo para evitar que un día se venga abajo"."Si no hacemos nada ahora para conservar y proteger este monumento que forma parte de la historia y el patrimonio de Huelva, corremos el riesgo de que llegue un día donde el antiguo mercado de Santa Fe sea un montón de ladrillos y un amasijo de hierros", ha alertado la concejal, quien ha recordado que el propio alcalde y sus concejales del PSOE han reconocido "que no hay plazos, siquiera, para licitar la elaboración de la redacción del proyecto de rehabilitación".Por último, la viceportavoz del Grupo Popular también ha advertido de un "manoseo electoralista" de un edificio BIC de finales del siglo XIX que también fue cuartel de la Policía Nacional. "De aquí a las elecciones de mayo el alcalde asegurará un futuro esplendoroso para el antiguo mercado de Santa Fe, pero lo cierto es que hoy por hoy es una auténtica ruina debido al más lamentable abandono de su propietario: el Ayuntamiento de Huelva".--EUROPA PRESS--