Huelva.- PP local

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha acusado este martes al PSOE de "romper el consenso" existente entre todos los grupos políticos para organizar y liderar la manifestación por las infraestructuras prevista para el próximo 15 de marzo, al cambiar sin previa consulta el manifiesto y el anexo de infraestructuras necesarias ya acordado "entre todos".González ha criticado además a los socialistas por presentar un lema y un cartel anunciador sin haber pasado por la comisión organizadora, donde están representadas todas las formaciones políticas con presencia en el Ayuntamiento de la capital y la Diputación, ha informado el PP en un comunicado de prensa."Todos los grupos hemos mostrado nuestra disconformidad por la forma de actuar de Caraballo y Cruz porque rompen el consenso al que llegamos todos", ha remarcado, antes de señalar que el manifiesto dado a conocer a la prensa de forma unilateral "excluye a otros partidos políticos al recoger infraestructuras que no consideran prioritarias, como el AVE o el aeropuerto".El presidente de los populares onubenses ha anunciado que va a mantener reuniones y contactos con todos los agentes sociales "para tratar de reconducir la situación y recuperar el consenso". En este sentido, González ha asegurado que el PP acudirá a la manifestación "porque la premisa principal es que Huelva necesita infraestructuras y en eso estamos todos de acuerdo", si bien ha insistido una vez más en que "el protagonismo del 15M tiene que ser exclusivamente de la sociedad civil onubense y los políticos debemos dar un paso atrás"."Todos coincidimos en que la provincia sufre un déficit de infraestructuras que frena su desarrollo y Huelva debe salir a la calle a reclamar inversiones a todas las administraciones", ha subrayado, antes de preguntarse si es tan difícil ir de la mano también en las formas "y no caer en el egocentrismo de un PSOE que ha usado el rodillo y ha cambiado las reglas del juego que todos acordamos".González, por ello, ha recriminado al secretario general de los socialistas onubenses y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; y al vicesecretario provincial del PSOE y alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por "actuar con soberbia y prepotencia"SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO DE DOÑANAPor otro lado, el presidente del PP de Huelva ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "no criminalice" a los agricultores de la comarca del Condado y ha reclamado "soluciones" para el sector, ante el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de declarar sobre explotado el acuífero de Doñana.González ha acusado al Gobierno socialista de Sánchez de "imputar a los agricultores" las consecuencias de la "dejadez e incompetencia" de los diferentes gobiernos del PSOE en los últimos 40 años, tanto en Madrid como en Andalucía. "El sector agrícola del Condado es de nuevo el sufridor de la inacción de un PSOE que, de nuevo, intenta perjudicar a los agricultores con decisiones que toman a sus espaldas y sin dar soluciones alternativas", ha incidido.A este respecto, el presidente de los populares onubenses ha censurado al Gobierno del PSOE por no recoger en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado "ni un euro para el desdoble del túnel de San Silvestre ni para el segundo trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua superficial para el Condado"."Le hemos dado el instrumento que es la ley de trasvase, pero una vez más con el PSOE todo queda en titulares vacíos porque no se destina ni un euro para construir las infraestructuras que canalicen el agua", ha recalcado, tras reiterar que el desdoble del túnel de San Silvestre "es imprescindible para que el segundo trasvase se haga".En esta línea, González ha recordado que la "vieja" Junta de Andalucía del PSOE tardó diez años en sacar adelante el Plan de la Corona Norte de Doñana, un proyecto que pasó por las manos de tres presidentes: Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. "No es justo que todas las consecuencias de la inacción e incompetencia del PSOE recaiga en la agricultura onubense y en cientos de profesionales que han demostrado su capacidad para aprovechar cada gota de agua y convertirla en riqueza y empleo de forma respetuosa con su entorno", ha enfatizado.Por último, el dirigente popular ha destacado que "con todo esto queda demostrado que el PP es el único partido sensible con el agua y los agricultores del Condado onubense", no solo con su apoyo y respaldo "sino ejecutando obras tan importantes, como el primer trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos o iniciando las obras de la presa de Alcolea".--EUROPA PRESS--