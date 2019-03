Huelva.- El PP acusa al alcalde de "bloquear" la incorporación del con

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huelva ha acusado este martes al alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Cruz, de "bloquear" la incorporación del concejal que sustituye a Pilar Miranda tras su nombramiento como presidenta del Puerto.La viceportavoz municipal del PP, Berta Centeno, ha asegurado que el alcalde "solo tiene que firmar un papel, que lleva más de diez días en la mesa de su despacho", para que se produzca la entrada de Víctor Calvo en la corporación municipal".Centeno ha señalado que, a pesar de que ya han pasado 35 días desde que el Consejo de Gobierno de la Junta designó a Miranda para llevar el control de la Autoridad Portuaria, "parece que el alcalde aún no ha tenido tiempo para poner su rúbrica en un papel".Para la concejal popular solamente puede haber dos razones para que Cruz "no haya permitido" la entrada de Calvo en la corporación: "inoperancia injustificable por parte del alcalde y sus concejales socialistas o que se trate de una triquiñuela del gobierno municipal del PSOE para garantizarse la mayoría absoluta en el pleno tras la marcha, también, de la edil de Ciudadanos María Martín"."Tanto si es por incapacidad manifiesta del alcalde o por una triquiñuela antidemocrática, Gabriel Cruz queda en muy mal lugar porque o evidencia su incompetencia o se descubre como un político que desprecia a la oposición y es capaz de todo", ha incidido Centeno, antes de exigir al alcalde del PSOE "una explicación" en el pleno del próximo miércoles.MOCIONESRespecto a las mociones que llevará el Grupo Popular al pleno, la viceportavoz ha apelado a la "sensibilidad" de todas las formaciones políticas para "evitar la colocación de la propaganda electoral" en calles y puntos emblemáticos de la Semana Santa onubense. Tras pedírselo al alcalde y no prosperar la iniciativa, la decisión queda en manos de los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril.La moción del PP pide que "se recoja la voluntad del pleno municipal" a favor de que no se coloque propaganda electoral en aquellos puntos más destacados de la Semana Santa onubense, de cara a la negociación que se producirá entre las distintas formaciones políticas que se presentan a los comicios para decidir sobre el uso de los espacios públicos.Además de la moción ya dada a conocer para la puesta en marcha de un plan de limpieza, restauración y vigilancia de monumentos de la ciudad, Centeno ha informado sobre una propuesta para mejorar la seguridad vial en puntos de visibilidad reducida de la capital onubense.Se trata de ubicar aparcamientos para bicicletas y motos en intersecciones y zonas colindantes a pasos de peatones no regulados por semáforos con escasa visibilidad "para evitar el estacionamiento de coches y así tratar de minimizar la peligrosidad".Asimismo, la moción del PP también apuesta por la elaboración de un mapa de la ciudad donde se señalen los "puntos negros" relativos a la visibilidad de conductores y peatones. "El objetivo no es otro que evitar accidentes y mejorar la seguridad vial", ha recalcado Centeno.Por último, el Grupo Popular preguntará al equipo de gobierno sobre el incumplimiento de la ley que obliga a la eliminación de barreras arquitectónicas es espacios municipales, ya que "aún hay zonas incluso en el Ayuntamiento a las que no pueden acceder personas con discapacidad".También preguntará al alcalde y sus concejales si va a atender la demanda de los vecinos de la calle Tres de Agosto para que el acceso a sus garajes se realice desde La Palmera en lugar de la plaza de Las Monjas, "lo que obliga a los vecinos de la calle Tres de Agosto a atravesar cuatro calles peatonales y a padecer continuos cortes de tráfico a causa de protestas y actividades que se organizan en la zona".--EUROPA PRESS--