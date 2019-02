El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad potenciar las medidas sociales contra la Violencia de Género

[Grupohuelva] Nota De Prensa Y Fotos De Hoy, 6 De Febrero, Pleno Diput

El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este miércoles por unanimidad la mociones presentadas por el Grupo Socialista y por el grupo de IU referentes a reforzar la Ley de Violencia de Género así como a potenciar la Igualdad con una serie de medidas en las instituciones municipales y para instar al Gobierno andaluz a que siga dotando presupuestariamente dichas medidas recogidas en la Ley.El portavoz socialista, José Fernández, ha explicado antes del comienzo del Pleno que "se ha cuestionado mucho la derogación o no de la Ley contra la Violencia de Género al formarse el pacto de la vergüenza entre PP, Cs y Vox, por todo ello presentamos una serie de baterías y medidas que pretender garantizar la lucha contra la violencia de género, no podemos dar ni un paso atrás, ya que, desgraciadamente, ya van once mujeres asesinadas en lo que va de año".En el mismo sentido, la moción de IU reitera su compromiso con las políticas de igualdad y la violencia de género y en su lucha contra el machismo y el patriarcado como origen de la desigualdad y de la violencia sobre las mujeres.En la iniciativa se insta a los ayuntamientos de la provincia de Huelva a, en coordinación con la Diputación, crear, mantener y fortalecer con medios y recursos suficientes de los centros de información municipal a la mujer, como herramienta fundamental de una política integral de igualdad y de lucha contra la violencia de género. También se insta a la Junta de Andalucía al mantenimiento de las políticas de igualdad y de la lucha contra la violencia de género garantizando los recursos financieros necesarios para ello.En relación a la moción sobre la Memoria Histórica presentada por los socialistas también ha sido aprobada con el voto en contra del PP y el respaldo del resto de formaciones. Sobre ella Fernández ha señalado que hay que "mantener los compromisos que las distintas leyes socialistas pusieron en marcha", tanto la ley estatal de 2007 como la de 2017 del Parlamento andaluz y sobre "todo lo que se ha venido trabajando en relación con las exhumaciones", para que, tras la llegada del PP al Gobierno andaluz, no haya una congelación presupuestaria."Queremos ser muro de contención de actitudes y comentarios que está haciendo la derecha respecto a la exhumación de restos", ha apostillado Fernández.En la tercera de las mociones presentadas por el grupo socialista, la Diputación se compromete a "cerrar el paso a las fuerzas de extrema derecha en las instituciones, estableciendo un cordón sanitario para que no lleguen al poder, y a la vez a denunciar los discursos que inciten al odio, la intolerancia y la desigualdad en nuestros pueblos y ciudades, y que amenazan derechos y libertades conseguidos en 40 años de democracia".En la moción se llama también al conjunto de la sociedad civil, asociaciones y sindicatos a sumarse en esta defensa de los derechos y libertades. Se quiere impedir democráticamente que grupos y representantes de extrema derecha participen o condicionen la vida diaria de los colectivos democráticos, así como evitar que el discurso del odio obtenga alguna apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice por medio de cualquier ente o instrumento democrático. La iniciativa ha contado con el voto a favor de IU y el voto en contra del grupo popular y del diputado no adscrito.Fernández ha remarcado el carácter social de las tres mociones que el Grupo Socialista ha presentado, al cumplirse 40 años de la democracia en España "por lo que ponemos sobre la mesa una defensa firme de los derechos y libertades conseguidos en estos años". "Son momentos para no estar especulando sino que debemos seguir avanzando".OTRAS MOCIONESOTRAS MOCIONESEl PP ha presentado también tres mociones, siendo dos de ellas referentes a la defensa de la tauromaquia y la caza como actividades generadoras de empleo y riqueza que, además, contribuyen a fijar la población rural, las cuales han sido aprobadas. La primera ha salido adelante con el voto en contra de IU y el apoyo del resto de formaciones. En cuanto a la defensa de la caza ha sido apoyada por todos los grupos salvo IU, que se ha abstenido.La tercera se refiere a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que el diputado popular David Toscano ha pedido que la Diputación rechace, al comprobarse que "dejan fuera las grandes infraestructuras que necesita la provincia", la cual también ha sido aprobada por unanimidad.Ello ha sido posible a través de una enmienda transaccional por parte de IU y del diputado no adscrito para cambiar el primero de los puntos de la iniciativa, en el que se pedía el rechazo general a los PGE y que se ha modificado por un rechazo a la falta de inversión contemplada en los PGE para las infraestructuras de la provincia.Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Jiménez, ha explicado las otras dos mociones que ha llevado al Pleno, una de ellas se refiere a la defensa de Doñana, y la otra a la creación de un grupo de trabajo en el Consejo Económico Social Provincial (dependiente de la Diputación), para que se haga un seguimiento de las inversiones presupuestadas, la cual ha sido aprobada por unanimidad de los grupos.En otro orden de cosas, el portavoz socialista ha deseado "lo mejor en su vida política" a la diputada Bella Verano, que ocupará el cargo de delegada del Gobierno andaluz. "Esperemos que vaya todo bien porque sus aciertos y éxitos serán para todos".En la misma línea se ha pronunciado el diputado no adscrito Ruperto Gallardo, que ha afirmado que se trata de "una magnífica persona" y que confía que le vaya bien, "puesto que su suerte será la suerte de la provincia". El portavoz de IU también le ha deseado "lo mejor en lo personal" a la nueva delegada Bella Verano.--EUROPA PRESS--