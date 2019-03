El Pleno de Diputación presenta este miércoles tres declaraciones institucionales y nueve mociones de los grupos

Pleno aprobación Presupuestos de Diputación

El Pleno de la Diputación de Huelva presenta este miércoles tres declaraciones institucionales de carácter social sobre el apoyo a las reivindicaciones del 8 de marzo, la incorporación de la institución a la agenda europea 2030, y el apoyo al Día Internacional del Síndrome de Asperger, así como nueve mociones, de las que tres parten del PSOE, una es del diputado no adscrito Ruperto Gallardo, tres son presentadas por IU y otras tres por el PP.En cuanto al Grupo Socialista, según se recoge en la convocatoria del Pleno, presentará tres mociones relativas al recorte en la convocatoria de empleo público presentado por la Junta de Andalucía, otra en defensa de los profesionales que trabajan en el área de la lucha contra la violencia de género en la comunidad y una tercera de apoyo a la paz en Oriente.Los socialistas piden así al Gobierno de la Junta que aumenten la oferta de empleo, cuyas cifras han bajado desde las 4.300 que ofertaba el anterior Gobierno andaluz, a las 3.400 plazas, en "detrimento de la educación pública y para favorecer la privada". Además, el grupo quiere instar al Ejecutivo de Andalucía a que no facilite información y documentación acerca de los trabajadores que se dedican a hacer efectiva la Ley contra la Violencia de Género, tal y como ha pedido Vox, ya que, además de "vulnerar derechos", temen que se "haga un uso indebido de los datos".La tercera moción del PSOE versa sobre "la declaración del Acebuche sobre el apoyo al pueblo palestino, situación que se ha agravado tras la reducción económica significativa que el Gobierno de Estados Unidos ha hecho sobre su aportación a la Unrra" que hace que la situación sea "insostenible".La moción del diputado no adscrito Ruperto Gallardo pide que la Diputación Provincial de Huelva inicie a la mayor brevedad el expediente para solicitar formalmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes para la onubense Carolina Marín.De esta forma, la presentación de candidaturas, según las bases de los premios, "concluye el próximo 14 de marzo", y es por ello por lo que el diputado pide que sea la Diputación, como institución de mayor representatividad de la provincia, la que presente formalmente la candidatura de Carolina Marín.Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida presentará una moción relativa a la antigua estación de trenes de Huelva, otra de apoyo a un desarrollo racional de la minería, y una tercera sobre el apoyo a laHuelga Feminista del 8 de Marzo.En cuanto al Grupo Popular también llevará al pleno tres iniciativas relativas al apoyo técnico y financiero de la Diputación Provincial de Huelva a la construcción de los accesos al Chare del Condado y una más sobre el refugio de animales perdidos y abandonados ubicado en Valverde del Camino. La tercera moción del Grupo Popular se refiere a la creación de un Plan de Aceleración Empresarial del Sector Turístico.