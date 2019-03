Huelva.- El obispo asegura que la religiosidad popular "es un puente"

El obispo de Huelva, José Vilaplana, ha subrayado que la ayuda que se preste desde la Iglesia a las personas necesitadas "tenga un carácter promocional no solo asistencial" e inmediato, sino también para que las personas y las familias evolucionen, ya no necesiten esa ayuda y consigan avanzar por sí mismos.En una entrevista concedida a Europa Press, Vilaplana ha destacado que la clave de pasar del asistencialismo a la promoción es uno de los cometidos que tiene la comisión de Cáritas con las hermandades. Para todo ello, uno de los retos importantes es la cualificación del personal para saber cómo tratar ciertos temas como el de la inmigración y las adicciones, entre otros, ya que "la pobreza tiene muchos rostros".La comunicación entre Cáritas y las parroquias se vuelve de esta forma un elemento fundamental, ya que en el ámbito de las parroquias "es donde se puede dar ese encuentro entre la entidad y la hermandades", ha explicado Vilaplana.Por otra parte, el obispo ha destacado la necesidad de la Iglesia de "estar presente" en los asentamientos y en la vida de los inmigrantes a través de Cáritas, que es la entidad que tiene más personas dedicadas a ello, y tomando decisiones acerca de cuales son la medidas que se pueden llevar a cabo desde su ámbito de actuación.En este sentido, Vilaplana ha destacado el trabajo para que el consumo de agua se de en unas condiciones óptimas de salubridad, así como las iniciativas en las parroquias para integrar a inmigrantes en la vida de la feligresía. Una de esas actividades integradoras es el Coro Guadalpalo, donde "personas de distintas nacionalidades comparten cantos y celebran determinados hitos, como puede ser el día del Inmigrante, entre otros.Según el obispo de Huelva, el drama de la inmigración requiere un estudio exhaustivo de los datos y una acogida responsable, "la Iglesia no puede dejarse llevar por impresiones o mensajes simplistas", lo cual requiere un análisis de todos los datos para tener una visión lo más completa posible, y que no se actúe por impulsos, ni se generalice un problema individual a todo el colectivo.José Vilaplana ha remarcado que toda esta ayuda social "se va afianzando" en las hermandades, con esa "toma de conciencia de la dimensión caritativa y social" de las mismas. Por ello, ha agradecido "el esfuerzo que se hizo el año pasado y que tenemos que seguir haciendo para mantener un proyecto como el de Santa María de los Milagros", recurso que está a disposición de personas con necesidades que son atendidas cuando están en procesos post operatorios o de tratamiento de su salud.Vilaplana ha asegurado que en la sociedad hay desafíos importantes que uniendo esfuerzos pueden encararse realizando proyectos de gran calado. Así, ha apuntado la importancia de la coordinación entre Cáritas y las hermandades para no duplicar servicios y para rentabilizar todos los recursos.--EUROPA PRESS--