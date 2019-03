Huelva.- El obispo asegura que la religiosidad popular "es un puente"

El obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, ha asegurado que la religiosidad popular "es un puente" para "llegar a personas que de otra manera no estarían conectadas" con la fe católica, de manera que a través de los elementos tradicionales y populares se acerca a la esencia de dicha fe.En una entrevista concedida a Europa Press, José Vilaplana ha incidido en que estas manifestaciones religiosas de carácter popular hay que vivirlas "en clave de evangelización y misión, tal y como dice el Papa Francisco". Es decir, "la Iglesia busca el encuentro con todas las personas para proponerles el mensaje de Jesús" y un canal es de la religiosidad popular.Al respecto, ha subrayado que "una fiesta es una realidad compleja en la que hay elementos familiares, folclóricos, culturales y de fe cristiana", elementos que hay que "armonizar y no mutilar", ya que se trata de una realidad que tiene muchos aspectos, en el que "el de la fe es fundamental, pero no quiere decir que se tengan que descuidar los demás"."La religiosidad popular demuestra así que la fe se hace cultura, y esta cultura está impregnada de la fe, por lo que se trata de elementos entre los que no hay que elegir", ha explicado el obispo de Huelva, al hacer referencia a fiestas de gran raigambre como la romería de la Virgen del Rocío (Almonte), que este año celebra el Centenario de su Coronación Canónica, y las celebraciones llevadas a cabo en 2018 para conmemorar el 75 aniversario de las imágenes y tallas de titulares de hermandades de toda la provincia.EL SEMINARIO, MISIÓN DE TODOSDe otro lado, el obispo de Huelva ha señalado que la ordenación de sacerdotes "es una cuestión que debe preocupar a todo el pueblo de Dios", por lo que "hay que fomentar la vocación en los jóvenes y animar a los que ya han dado el paso", así como "procurar que no les falten los medios para su adecuada formación".Por todos estos motivos la diócesis ha promovido la campaña 'El seminario, misión de todos' ya que la Iglesia se juega "mucho" porque se trata de que "en el futuro pueda haber pastores para el pueblo de Dios", ha explicado.Al respecto, José Vilaplana ha informado de que el seminario onubense está teniendo un "número aceptable de seminaristas dentro de la situación actual de la Iglesia, que permite tener una media de dos o tres ordenaciones anuales".--EUROPA PRESS--