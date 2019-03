El novelista Alejandro Palomas participa en el ciclo 'Presencias literarias' de la UHU

Huelva.- El novelista Alejandro Palomas participa en el ciclo 'Presenc

El ciclo 'Presencias literarias' del Área de Cultura de la Universidad de Huelva (UHU) ha llevado este pasado miércoles a la microsala del Campus del Carmen al novelista catalán Alejandro Palomas, quien ha desvelado ante el público onubense "numerosos aspectos de su vida y de su obra".En un acto conducido por Mariví Vázquez Aguado, Palomas ha explicado que sus obras son tragicomedias porque "la vida es una tragicomedia". "Estoy formado por mis tragedias y mis comedias y escribo tal como vivo", ha subrayado el novelista.La UHU ha destacado en un comunicado que Palomas también ha desvelado que "nunca tiene una idea preconcebida de sus novelas cuando se dispone a escribirlas". "Escribo como si fuera un lector, con la curiosidad del lector", ha indicado, por lo que él mismo va descubriendo su obra al mismo tiempo que el lector.El escritor ha explicado también que fue un niño "muy acosado hasta los 14 años" y que en esa época "no había nadie a quien acudir cuando me pegaban", al tiempo que ha reconocido que es "consciente de mi soledad", hasta el punto que ha admitido que "su relación con el mundo se produce a través de sus libros"."He tenido que elegir entre una vida en pareja, con familia, a esto, y he elegido esto", ha explicado. Y todo ello pese a que "está todo construido para que no estés solo y este mundo castiga esto, pero prefiero pagar el precio", ha indicado.Sobre su último libro, 'Un amor', con el que ganó el Premio Nadal de Novela, Alejandro Palomas ha tenido palabras para la generación de mujeres que eran jóvenes en la época de la transición, a la que pertenece su madre. "Es una generación de mujeres a las que llamo las invisibles, fueron ellas las que hicieron la transición, muchas de ellas quisieron incorporarse y no las dejaron y nadie las ha reconocido nunca", ha explicado.ALEJANDRO PALOMASAutor, traductor y filólogo, Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) cursó estudios de Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, especializándose más tarde en Poesía en el New College de San Francisco, en Estados Unidos.Tras completar estos estudios ha trabajado como traductor en importantes editoriales y como colaborador de varios medios de comunicación, actividad que ha alternado con su labor como escritor.En 2002 fue elegido Nuevo Talento FNAC por su novela 'El tiempo del corazón'. En 2008 quedó finalista del premio de novela Ciudad de Torrevieja con la obra 'El Secreto de los Hoffman', llevada al teatro en 2009.--EUROPA PRESS--