El neorrealismo de la posguerra alemana llega a la Sala de la Provincia con 'Retrospectiva' de Bernhard Wicki

Una mujer observa una de las obras de la exposición de Bernhard Wicki

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Lourdes Garrido, y el director de 'Latitudes', Jose Luis Ruiz, han inaugurado este miércoles la muestra 'Retrospectiva' de Bernhard Wicki, en la Sala de la Provincia. La exposición cuenta con la colaboración del Goethe Institute, y brinda un acercamiento a la figura y obra del alemán Bernhard Wicki (1919-2000), quien no sólo fue un director y actor extraordinario, sino también un "magnífico" fotógrafo.En los años 50, Wicki creó una obra fotográfica con una expresión artística individual que sirvió de base para su trabajo como director. Sus fotografías proceden de viajes de Alemania, Francia, Italia, Bosnia, Marruecos, África, Rusia, Austria, América del Norte y Asia, así como de su residencia en Munich.Sin estar establecido temáticamente, Bernhard Wicki fotografiaba todo lo que le cautivaba visualmente: personas en su aislamiento existencial, retratos sin adornos, ciudades desiertas y alienadas, pero también paisajes poéticamente distantes. Las fotografías dan una imagen vívida de la época posterior a los catastróficos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.También retrató a sus compañeros en fotografías muy personales, como escritores como Friedrich Dúrrenmatt y actrices y actores como Hildegard Knef, Agnes Fink y Horst Buchholz. El trabajo fotográfico de Wicki ocupa un lugar especial dentro de la fotografía alemana de la posguerra, pese a ser casi desconocido hasta el día de hoy.La fuente de inspiración más importante para su mundo pictórico fue, sin duda, el neorrealismo italiano. Fueron las grandes obras maestras de De Sica y Rossellini --como 'Ladrón de bicicletas' y 'Roma, ciudad abierta'-- las que tuvieron una influencia duradera en su trabajo fotográfico y cinematográfico.Sus retratos poseen un lenguaje pictórico completamente diferente, que sólo ahora han sido descubiertos entre sus propiedades, de artistas como Maria Schell o de compañeros intelectuales como Friedrich Dürrenmatt. Estas obras tan "íntimas" se asemejan a la fotografía de vanguardia, estando escenificadas hasta el último detalle, definiendo la pose, la luz, el fondo y la sección de la imagen con precisión.Wicki consiguió no estilizar a sus modelos atendiendo a ningún cliché, sino más bien revelar su personalidad a través de una puesta en escena sensible, más allá de los habituales retratos de estrellas.La Asociación Cultural 'Latitudes 21' celebra el décimo aniversario del Festival Internacional de Fotografía de Huelva 'Latitudes' con esta edición, que se extiende desde el 12 de febrero al 31 de marzo. La muestra de 2019 del festival acogerá un total de diez exposiciones fotográficas repartidas en las diferentes salas de exposiciones de la ciudad, así como un ciclo de cine alemán con proyecciones en la Casa Colón y el Museo de Huelva.En esta edición 'Latitudes' contará con autores de nacionalidades española, francesa, japonesa, coreana, alemana y suiza. La muestra 'Retrospectiva' de Bernhard Wicki puede visitarse en la Sala de la Provincia hasta el próximo 16 de marzo en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.