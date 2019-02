El Hospital Juan Ramón Jiménez inicia los talleres 'Ponte guapa, te sentirás mejor' para pacientes con cáncer

[Grupohuelva] Nota Hospital Juan Ramón Jiménez

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha iniciado los talleres del programa 'Ponte guapa, te sentirás mejor' de ayuda a pacientes con cáncer a recuperar su imagen y su autoestima, la cual puede verse modificada por los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos.Esta iniciativa enseña al cuidado de la piel, a protegerse del sol y a maquillarse durante el tratamiento oncológico, ayudándoles a sentirse mejor para favorecer una actitud más positiva, ha informado el hospital en una nota de prensa.La actividad se dirige en esta ocasión a las mujeres, después de que este centro hospitalario acogiera hace escasos meses, por primera vez en España, un taller orientado a pacientes masculinos. En ese caso, el contenido estuvo muy centrado en el cuidado de la piel, afeitado, protección solar e imagen corporal.Estos talleres se desarrollan gracias a un protocolo de colaboración establecido entre la Fundación Stanpa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que está permitiendo llevar a los hospitales públicos andaluces el programa internacional de apoyo a pacientes con cáncer 'Look good, feel better', alcanzando en una primera fase a seis centros de la comunidad.Durante el tratamiento oncológico, el cuerpo, cabello o la piel pueden experimentar algunos cambios que afectan tanto al confort personal como a la propia imagen. De ahí la idea de organizar estos talleres en los que esteticistas y maquilladoras voluntarias guían a las participantes a través de los doce pasos esenciales para su cuidado y el uso del maquillaje. El programa es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional ni publicitaria.Cabe destacar que los talleres son una "excelente" forma de aprender, practicar y compartir experiencias. El refuerzo de la confianza de las pacientes, ayudándoles a tomar las riendas de su propia imagen mejora la autoestima. Sentirse bien "siempre es importante y más especialmente durante la etapa del tratamiento oncológico".En el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez las sesiones corren a cargo de profesionales de la belleza voluntarios y cuentan con la colaboración del equipo asistencial del hospital y el voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el centro. Se desarrollan en grupos reducidos, generando un ambiente distendido y agradable junto al resto de participantes.Todos los pacientes que deseen asistir a uno de los talleres que se celebran en el centro, pueden contactar con el personal de enfermería del Hospital de Día y Radioterapia o con los voluntarios de la AECC en el hospital, quienes les indicarán las fechas previstas y el lugar donde deben dirigirse.Asimismo, cabe recordar que la Fundación Stanpa es una organización sin ánimo de lucro promovida por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, Stanpa, para apoyar a pacientes en tratamiento contra el cáncer. La Fundación ha sido reconocida de interés general por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e inscrita en el Registro de Fundaciones.Este reconocimiento pone de relieve el valor social de la industria cosmética, al destacar entre sus fines el apoyo a las personas a través de los beneficios que el cuidado personal y la higiene aportan en términos de contribución a la salud y al bienestar social.--EUROPA PRESS--