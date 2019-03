El grupo Tiflonuba, que cuenta con actores con discapacidad visual, participará en la 17 Bienal de Teatro ONCE

Huelva.- El grupo Tiflonuba, que cuenta con actores con discapacidad v

El grupo onubense Tiflonuba Teatro, compuesto en su mayoría por actores con discapacidad visual, participará en la 17 Bienal de Teatro ONCE (#BienalTeatrONCE) que se celebra, entre el 27 y el 30 de marzo, por diferentes escenarios de Extremadura.En concreto, Tiflonuba Teatro pondrá en escena su último montaje 'Yerma', obra original de Federico García Lorca, el próximo viernes 29 de marzo, en el Teatro Gabriel y Galán de Trujillo, según ha informado la ONCE en una nota.'Yerma' (1934) es una tragedia de ambiente rural. Forma parte de la 'Trilogía Lorquiana' junto con 'La Casa de Bernarda Alba' (1936) y 'Bodas de sangre' (1933). El tema principal es el instinto frente a la represión. Yerma lucha para ser madre, pero no lo logra y termina odiándose.Tiflonuba Teatro nació en el año 2001. Está compuesto por actores ciegos y chicos universitarios y colaboradores con este proyecto de integración sociocultural, bajo la dirección de Teo Domínguez.Este grupo ha participado en festivales de arte e integración en Valencia, Sevilla, Motril (Granada), Algeciras (Cádiz), Badajoz y Almería. Al mismo tiempo, ha presentado sus montajes 'Antígona' y 'Bodas de sangre' en el Gran Teatro de Huelva, Lepe, La Palma del Condado, Zalamea la Real, Aljaraque-Corrales, Punta Umbría, San Juan del Puerto, Ayamonte, Fuenteheridos, Sanlúcar del Guadiana, La Redondela, Museo Provincial de Huelva, Muelle de las Carabelas (La Rábida) Ruinas Romanas de Turóbriga de Aroche.Durante las dos últimas ediciones del Circuito Provincial de Teatro, el Área de Cultura de la Diputación seleccionó estos dos montajes teatrales para sus programaciones por la provincia de Huelva.Sus obras más características han sido 'La comedia de la Carbonerita', 'La Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita'. En 2012 pusieron en escena '2.500 años de Antígonas contra Ceontes', obra que representaron en varias localidades de Huelva, así como en otras provincias andaluzas. Entre sus últimos montajes están 'La vida sigue igual' y 'La eterna herencia'.17 BIENAL DE TEATRO ONCECon sede en Mérida, la Bienal, que será inaugurada en Cáceres y clausurada en Badajoz, llegará, además, hasta Plasencia, Almendralejo, Montijo, Villanueva de la Serena, Llerena, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Puebla de la Calzada, Olivenza, Jerez de los Caballeros y Zafra.En esta ocasión, participan nueve compañías de teatro promocionados por la ONCE, integradas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave; en concreto, Valacar, de La Coruña; Muxicas, de Orense; La Luciérnaga, de Madrid; La Ruina, de Albacete; Orozú Teatro, de Cádiz; Sa Boira, de Baleares; Jacaranda 11, de Granada, Tiflonuba, de Huelva; Antígona, de Canarias; y, como grupo invitado, La Porciúncula, de Badajoz.La organización de la Bienal cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y los diferentes ayuntamientos y salas de teatro donde se desarrollará.Por otro lado, el cupón de la ONCE del sábado 30 de marzo, correspondiente al sorteo del 'Sueldazo' del Fin de Semana, llevará la imagen de la 17 Bienal de Teatro ONCE.--EUROPA PRESS--