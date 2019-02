El grupo 'Barbott' llega al ciclo 'Cantero Rock', enmarcado en la agenda cultural de la UHU

Huelva.- El grupo 'Barbott' llega al ciclo 'Cantero Rock', enmarcado e

El ciclo 'Cantero Rock' de la Universidad de Huelva (UHU) vuelve este miércoles, 20 de febrero, con el concierto del grupo barcelonés 'Barbott', que constituye una "certeza" en el panorama musical actual en el que sus melodías y letras provocan conciertos "únicos y especiales" de cara al público que busca nuevas tendencias.Esta nueva tendencia se está consolidando a base de conciertos en directo, cercanos, íntimos y también con las ganas de grandes festivales pero sin perder su esencia indie-rock. Tal y como muestra su web oficial (barbott.es) "la irresistible juventud de Barbott se ha vuelto lúcida; sus miembros se han vestido con salvaje elegancia para dar el siguiente paso con la fuerza necesaria", ha informado la UHU en una nota.Se trata de un salvajismo delicado y que inunda el ambiente de exquisitas melodías que 'Barbott' trae a la sala Las Cocheras del Puerto este miércoles a las 21,00 horas.El nuevo trabajo de los barceloneses es la diana a la que apuntaban todos sus anteriores trabajos. Tras sus primeros EP's 'Margarita', de 2013, y 'Games for two', del 2014; su espléndido primer álbum 'Curves' (2016) y el single 'The Times' (2018), ahora traen la madurez que necesitaba su carrera con 'Projections' (2019), un álbum que corrobora todo cuanto prometían sus anteriores.En su último proyecto se encontrará la voz "misteriosa y seductora" envuelta por riffs "increíbles" y melodías "adictivas". El nuevo trabajo llega, además, con dos canciones en castellano para "hablarnos al oído de cosas importantes". Sus dos primeros singles, 'Find Us' y 'Part Of You Now', son una muestra precisa de todo ello.Las entradas pueden ser adquiridas de forma anticipada al precio de seis euros en el Área de Cultura de la UHU, en horario de 8,00 a 14,00 horas; en la web www.momotickets.com (sin comisión), y en taquilla el día del concierto a partir de las 19,30 horas, a ocho euros.--EUROPA PRESS--