El experto en Astrofísica de la Onubense José María Madiedo comparte su experiencia en el ciclo 'Diálogos UHU'

Huelva.- El experto en Astrofísica de la Onubense José María Madiedo c

La Universidad de Huelva (UHU) ha iniciado una nueva edición del ciclo 'Diálogos UHU' con un invitado "muy especial", docente e investigador de la Onubense cuyos estudios sobre impactos de asteroides en la luna y la Tierra han tenido una repercusión a nivel mundial "sin precedentes". Se trata del profesor titular de la sede académica y experto en Astrofísica, José María Madiedo Gil, que tras una "interesante" intervención, 'De Huelva a la Luna', se ha expuesto a las preguntas de los investigadores más jóvenes de la universidad.Esta nueva sesión del ciclo 'Diálogos UHU' se ha celebrado en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde han estado presentes la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y el vicerrector de Investigación y Transferencia de esta institución académica, Juan Alguacil, ha informado la UHU en una nota de prensa.El profesor Madiedo ha sido presentado por la periodista Mari Paz Díaz, quien ha destacado no sólo su "extraordinaria labor investigadora" sino también su "capacidad de divulgación", que le valió en 2011 la concesión del Premio Aula Abierta a la Investigación, otorgado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla como reconocimiento a su labor de divulgación científica --entre otras vías, mediante su popular canal de Youtube--.El vicerrector de Investigación y Transferencia ha subrayado de Madiedo que "se trata del profesor e investigador de la Onubense que más impacto internacional ha tenido", ya que no sólo ha despertado el interés mediático en España, sino también en el extranjero, con menciones en medios como New York Times, Washington Post, BBC y National Geographic.El vicerrector ha explicado que José María Madiedo tiene el doctorado en Química, así como en Astrofísica, y es miembro de la Unión Astronómica Internacional y de la Sociedad Española de Astronomía. "Obtuvo plaza en el año 2000 como profesor titular, y cinco años más tarde cambió su ámbito de investigación hacia la Astrofísica", ha afirmado Alguacil, para recalcar que Madiedo, y por ende la UHU, han sido "pioneros en la investigación astrofísica al ser el primer investigador que registró con todo lujo de detalle los impactos de asteroides en la Luna".GIRO DE TIMÓN POR VOCACIÓNSi ha habido un mensaje en el que ha insistido el doctor Madiedo durante su intervención, a modo de consejo para los estudiantes e investigadores allí presentes, ha sido que "elijan la profesión que elijan, sea vocacional, que no se dejen llevar por la inercia con algo que no les satisface".Al respecto ha señalado que su giro "desde la Química hacia la Astrofísica se debió a la vocación, ya que lo único que quería hacer era investigar sobre algo que me llenase", todo ello tras recordar, para explicar su pasión, que "cuando era un niño, me encantaba mirar al cielo, a las estrellas, y me aprendía los nombres de todas las constelaciones".José María Madiedo ha asegurado que el estudio de los asteroides y sus comportamientos "nos ayudan a comprender el Sistema Solar y su origen", ya que estos asteroides no dejan de ser "fragmentos de materiales del proceso de formación del sol y los planetas".El doctor en Astrofísica ha recordado que la historia del Sistema Solar "es violenta y está repleta de incontables colisiones, algunas de una magnitud extraordinaria", como puede comprobarse, por ejemplo, en los gigantescos cráteres observables en la luna.Para Madiedo y su equipo, observar y estudiar estos fenómenos es de "gran utilidad" para la Astrofísica, y por supuesto existe un "enorme interés" geológico hacia todas las rocas que viajan por el cosmos y acaban impactando en el planeta Tierra.El propio investigador lidera el Proyecto Midas, en el que una red de telescopios --con software diseñado por él mismo-- hace de centinela para registrar cualquier impacto importante en el astro satélite de la Tierra. "Nos permite identificar los impactos, conocer la energía cinética de esos asteroides, su velocidad, masa, e incluso las condiciones físicas durante el impacto, como la temperatura extrema".Al respecto, ha detallado que, precisamente, las emisiones de luz de los objetos que impactan a hipervelocidades (de doce a 72 kilómetros por segundo) lo han llevado a contrastar que podría tratarse de la "radiación de un cuerpo negro".En este punto, Madiedo ha explicado que, recientemente, la comunidad científica se sorprendió por un hito logrado por el investigador de la UHU y sus compañeros, quienes lograron registrar por primera vez en la historia el impacto de una roca en la superficie lunar durante un eclipse total.El Ciclo 'Diálogos UHU' ha concluido con un turno de preguntas de los estudiantes que han acudido a la conferencia, así como del propio vicerrector, preguntando por la posición actual en el mundo científico sobre la posibilidad de que la vida se iniciase en el planeta gracias a los meteoritos, si los grandes dinosaurios desaparecieron por el impacto de un gran meteorito, el reciente alunizaje en la cara oculta de la Luna, o las probabilidades "reales" de que un meteorito de grandes dimensiones impacte contra la Tierra y amenace la vida del planeta.A todo ello el profesor Madiedo ha respondido argumentando en base a los resultados de los estudios más recientes al respecto, haciéndose entender por toda la audiencia, justificando el por qué del premio recibido por la Hispalense en 2011.El doctor Madiedo forma parte desde 2017 del equipo internacional de investigadores que participan en la misión espacial 'Deep Space Gateway', coordinada por la NASA. Un año después, en 2018 entró a formar parte del Comité Científico Asesor de la misión espacial Limio, de la Agencia Espacial Europea.