El edil no adscrito Enrique Figueroa pide definir los usos de edificios de Paseo de Santa Fe y antigua estación

El concejal no adscrito Enrique Figueroa.

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Huelva Enrique Figueroa ha pedido definir los usos para los edificios del Paseo de Santa Fe y la antigua estación, así como la creación de un grupo de trabajo con representación de todas las fuerzas políticas y técnicos de Urbanismo y Patrimonio.A través de una moción que se debatirá en el próximo Pleno, Figueroa ha subrayado que "de una vez por todas se decida qué queremos hacer con estos dos edificios que son del Ayuntamiento, antes de que se nos mueran en los brazos". El concejal recuerda que se ha tratado el asunto en repetidas ocasiones, pero nunca se ha llegado a una solución definitiva sobre qué uso dar a estos espacios, ha informado en una nota."Sobre el antiguo Mercado de Santa Fe se ha hablado mucho como un espacio de usos culturales, mercado gastronómico y espacio comercial, entre otros, pero siempre se ha cerrado el debate "en falso". Siendo un Bien de Interés Cultural desde el año pasado, "no podemos permitir que el estado de abandono en el que se encuentra vaya a más, porque supone un riesgo evidente incluso para los viandantes", ha apuntado.Figueroa ha explicado que "en agosto del pasado año se aprobaron 875.000 euros, como parte municipal necesaria para la petición de subvención al Ministerio de Cultura para la rehabilitación del edifico, pero no se perciben avances".Igualmente ha puntualizado que "es responsabilidad de los mandatarios tomar decisiones sobre la ciudad, y eso es lo que se pide" en su moción, que haya una reunión "con idea de poner en común las diferentes propuestas que hayamos recibido, y tomar la decisión sobre qué queremos hacer con esos edificios. Sin ese primer paso no se puede seguir trabajando en la recuperación de los espacios".Sobre el otro edificio al que se alude en la moción, la Estación de Sevilla, Figueroa también ha pedido que se decida sobre el uso final del mismo. Ha recordado que "ha sido objeto de discusión en repetidas ocasiones desde su cierre como instalación ferroviaria, hace pocos meses".Se ha comprometido su uso, desde el Pleno, en favor de algún colectivo como es el caso de los Amigos del Ferrocarril, "pero está claro que el edificio puede y debe dar para más, dadas su ubicación y dimensiones, pudiendo albergar varios usos y disfrutes, al igual que los otros edificios con valor patrimonial. No debemos caer en errores anteriores, perdiendo meses en estériles debates, ya que no tenemos demasiado tiempo, visto el estado de algunos de los edificios", ha recalcado.Además, Enrique Figueroa ha preguntado al equipo de Gobierno por las obras del carril bici de Huelva, detenidas desde junio del pasado año. "En octubre de 2018 se informó que la Consejería de Fomento y Vivienda estaba terminando de culminar el expediente de modificación de los trazados que se habían propuesto por parte del Ayuntamiento y se dijo que la modificación de algunos trazados estaba pendiente de tramitación administrativa y en cuanto se terminara se retomarían las obras. Pero han pasado casi nueve meses desde que se pararon las obras, y no hay nadie trabajando en el carril bici", ha denunciado Figueroa.--EUROPA PRESS--