El Consulado español, a la espera de recibir expedientes de las temporeras que aún no han llegado a Huelva

Cultivo de fresas en Huelva

El Consulado español está a la espera de recibir los expedientes de las temporeras marroquíes que aún no han llegado a los campos de Huelva para trabajar en la campaña de los frutos rojos por parte del Servicio de Inmigración del Gobierno de Marruecos, Anapec, debido a la "rigurosidad" que se ha querido aplicar en la contratación en origen de la campaña de este año.Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva han señalado a Europa Press que en esta campaña se está mirando de una forma "más controlada" los expedientes de cada trabajadora marroquí que llega a España, por ello todavía están a la espera de que lleguen a manos españolas los informes con los expedientes de las temporeras.A este factor hay que unir las inclemencias del tiempo, que han obligado por segunda vez a retrasar la salida de ferrys en el Estrecho de Gibraltar y que están dibujando un escenario ante el que el sector de la fresa onubense ha manifestado cierta "inquietud".Al respecto, el presidente de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha detallado en declaraciones a Europa Press que cuando se reabra la conexión marítima en el Estrecho llegarán a Huelva 700 personas a finales de mes, entre el 29 y el 30 de marzo, y las trabajadoras repetidoras del año pasado, unas 6.000, tienen que llegar a principios de abril, además de las temporeras que vienen que no tienen fecha de llegada por ahora, al ser los casos en los que hay que realizar más gestiones burocráticas. De hecho, de las 7.500 nuevas trabajadoras que iban a venir, ya hay varios cientos que no lo harán, según ha informado Piedra.Por todo ello, desde UPA han manifestado su preocupación porque en estos momentos está subiendo la producción de la fresa que además coincide con la del arándano, todo ello magnificado por el clima primaveral y la cercanía con la Semana Santa. Piedra ha incidido también en seguir apostando por la contratación en origen y que llegue lo antes posible, y ha hecho un llamamiento para que "todos hagamos el esfuerzo" de que la campaña actual y las futuras vayan por el camino adecuado.--EUROPA PRESS--