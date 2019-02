El colegio María Auxiliadora de Valverde acoge la Jornada Provincial de Comunidades de Aprendizaje

El colegio María Auxiliadora de Valverde del Camino (Huelva) ha acogido este miércoles la Jornada Provincial de Comunidades de Aprendizaje, que pretende animar a los centros a sumarse a este proyecto de transformación social y educativa, buscando una mejora relevante en el aprendizaje escolar de los alumnos, de todos los niveles educativos, y también en el desarrollo de una mejor convivencia y de actitudes solidarias.Con el lema 'Por un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres', la jornada cuenta con una serie de talleres dinamizados por la comunidad educativa de los centros Comunidades de Aprendizaje de la provincia: CEIP Rufino Blanco de Encinasola (Huelva), La Rábida de El Campillo (Huelva), Andalucía de la capital, y María Auxiliadora de Valverde del Camino, ha informado la Junta en una nota.Los objetivos de este encuentro son hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa de la importancia del trabajo compartido, la mejora del rendimiento académico, la convivencia escolar y la inclusión educativa.Participan, como ponentes, la profesora de la Universidad de Sevilla, asesora y perteneciente a la Sub-red Andaluza Universitaria en Comunidades de Aprendizaje, María del Mar Prados, y la doctora de la Universidad de Lleida y miembro de la Community of Research on Excellence for all (CREA), Rocío García.Este sistema de trabajo genera un modelo de centro basado en el liderazgo educativo del equipo directivo y en la labor de las comisiones mixtas para la optimización de recursos y el desarrollo de procesos de aprendizaje cooperativos.Desde sus inicios son constatables las mejoras habidas tanto en resultados escolares como en convivencia, obteniendo reconocimiento a nivel autonómico y estatal, como demuestran los numerosos premios recibidos hasta el momento.Asimismo, muchos centros andaluces han participado como buenas prácticas en numerosas actividades de formación del profesorado tanto en la comunidad autónoma andaluza como fuera de ella. Con este tipo de iniciativas se da respuesta a las directrices europeas de promover y facilitar proyectos educativos en centros en los que el profesorado esté dispuesto a desarrollar experiencias de éxito.Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación que, desde los centros educativos y a través de la utilización de ciertas metodologías participativas, está focalizado en el éxito escolar, en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino que depende de la implicación conjunta del personal docente y de diferentes sectores: familias, asociaciones y voluntariado.De esta forma, esta aportación conjunta genera un incremento de las expectativas de éxito, acelera el aprendizaje, tiene efectos positivos inmediatos en cuanto a la disminución del fracaso escolar y va consiguiendo, poco a poco, transformar la realidad socio-educativa de la escuela y de su entorno.Cabe mencionar que las Comunidades de Aprendizaje representan intervenciones inclusivas con la participación de las familias y de la comunidad y evidencian resultados exitosos en diferentes contextos como en el proceso para adquirir habilidades, conocimientos, actitudes y competencias.--EUROPA PRESS--