El Colegio de Abogados se suma y llama a la manifestación por las infraestructuras del 15 de marzo

El Colegio de Abogados de Huelva (ICA Huelva) ha aprobado su apoyo a la manifestación por las infraestructuras onubenses convocada el 15 de marzo en Huelva tras haberlo aprobado en su Junta de Gobierno, y hace un llamamiento para que los profesionales del sector se sumen a la reivindicación.Según el documento aprobado, la abogacía en Huelva "representa uno de los colectivos profesionales más importantes en la provincia. Como colectivo agrupado en su Colegio, es consciente y sufre las carencias históricas que en materia de infraestructuras tiene nuestra provincia, del olvido de los distintos Gobiernos y es sensible a las reivindicaciones de la sociedad donde presta sus servicios", ha informado ICA Huelva en una nota.Para el Colegio de Abogados, la posición geográfica de la provincia exige que las comunicaciones sean vitales para el desarrollo de Huelva por lo que se señala que "históricamente nuestra provincia ha sufrido una carencia de infraestructuras sin las cuales los recursos con los que cuenta no pueden ser puestos en valor. Ante esta situación, se ha convocado a toda la ciudadanía de la provincia a lo que se espera una gran manifestación que exprese claramente el hartazgo y la más rotunda protesta ante la endémica situación".Para ello, entienden desde la representación de la abogacía onubense, "nada mejor que la suma de la voluntad de todos los habitantes de la provincia reivindicando que Huelva debe contar con unas infraestructuras que permitan su progreso, movimiento al que la Abogacía no puede quedar ajena", por ello desde ICA Huelva exigen infraestructuras ferroviarias, s en carreteras, portuarias, hidráulicas, aeroportuarias y de la Costa.La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva ha decidido posicionarse en favor de estas reivindicaciones de la provincia, apoyar la convocatoria y estar presente en la manifestación que se celebrará el próximo día 15 de marzo y que partirá a las 17.30 horas desde la plaza del Antiguo Estadio y que discurrirá por las calles de Huelva, haciendo a su vez un llamamiento a las compañeras y compañeros para que ese día con su presencia apoyen esta reivindicación.--EUROPA PRESS--