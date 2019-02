El Centro de Educación Permanente Lazareto acoge el acto provincial del 'Día por la No Violencia y la Paz'

El delegado de Educación, Vicente Zarza.

El Centro Social Lazareto de Huelva acoge este jueves el acto provincial de celebración del 'Día Escolar de la No Violencia y la Paz', que cada año se celebra en los centros educativos andaluces en torno al 30 de enero y que organiza la Delegación de Educación de la Junta.En la capital onubense, el Ceper Lazareto y el Ceper Los Esteros han sido los encargados de organizar el programa de actividades, en el que han participado también las Secciones Permanentes de las barriadas de El Torrejón, La Hispanidad, XII de Octubre, La Fuente, Tartessos, La Orden, Lourdes Pintos, El Pinar y Galeón, ha informado la Junta en una nota.El programa, organizado por la Delegación de Educación de la Junta, incluye un recital de poesía a cargo de poetas de la Asociación 'Poetas por la Paz de Huelva' y una serie de actividades a cargo de los alumnos y alumnas con el objetivo de fomentar la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz.Paralelamente, este viernes, en el Centro Social Quini, ubicado en El Torrejón, los centros pertenecientes al Proyecto Intercentro del Plan Escuela Espacio de Paz del Distrito V, coordinados en este curso por el CEIP Onuba, realizarán un homenaje recordando a Joaquín Martín Jiménez 'Quini', educador de calle del equipo municipal de Servicios Sociales Comunitarios del Torrejón, quien, durante más de 30 años, dedicó su vida profesional a los demás, contribuyendo a la integración y entendimiento entre las personas.Además, durante este jueves, los centros educativos se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión.EL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZEl Día Escolar de la No Violencia y la Paz (Denyp) se inspira y fundamenta en las normas relativas a los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de conformidad con lo Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada 30 de enero, los centros educativos de todo el mundo celebran este día recordando el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, como reconocimiento a quien fue heroico defensor de la igualdad y la justicia, predicando con el ejemplo y ayudando a los más desfavorecidos.La promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar constituyen una de las finalidades fundamentales del sistema educativo en Andalucía. Por ello, la Consejería de Educación y Deporte trabaja desde hace años en estas cuestiones a través de múltiples planes, programas y medidas que contribuyen a alcanzar estos fines.Asimismo, a través de su Portal de Convivencia divulga los valores universales de la cultura de paz y contribuye de manera especial a dar a conocer el importante y generoso trabajo que, en el ámbito de la convivencia, desarrollan los centros docentes andaluces, mereciendo una especial mención los centros que participan en la red andaluza 'Escuela: Espacio de Paz'.Este portal constituye una plataforma de difusión de las experiencias educativas más significativas en materia de convivencia y el punto de encuentro de toda la comunidad educativa de Andalucía. Con esta herramienta, el profesorado y las familias andaluzas acceden a un catálogo de publicaciones, de experiencias, citas normativas y enlaces de interés, que la sitúan como referencia obligada en el ámbito de la cultura de paz, la convivencia y la participación.--EUROPA PRESS--