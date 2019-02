El Centro Andaluz de las Letras amplía el fondo de poemas sonoros en Huelva con cinco zonas más de 19 autores

Museo Provincial de Huelva.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), ha ampliado el fondo de voces de poetas onubenses a través del programa PoetiCAL, que busca crear un mapa poético sonoro de Andalucía y que ya cuenta con un fondo de más de 230 voces de poetas andaluces, así en Huelva se han instalado cinco zonas con nuevos poemas de 19 de autores onubenses recitados por ellos mismos.De esta forma, los poetas de Huelva culminan la creación de un mapa poético sonoro de la capital onubense con más de 31 poemas ligados al paisaje donde se inspiraron, ha informado la Junta en un comunicado de prensa.Estos archivos poéticos son accesibles desde el móvil en el interior o entorno del Biblioteca Pública Provincial, la Delegación de Cultura, la Ciudad Deportiva, el Museo de Huelva y la Autoridad Portuaria.Hay que destacar que PoetiCAL nace de la unión entre el arte y las tecnologías, con el objetivo de ocupar con archivos poéticos audiovisuales el espacio, haciendo de la tecnología un vehículo de conocimiento y disfrute artístico.Los ficheros audiovisuales, en los que diversos autores y autoras leen su propia obra, se geolocalizan a modo de guía poética, ocupando con su radio de acción un conjunto de espacios físicos; de este modo cualquier persona, a través de su dispositivo móvil, puede acceder al contenido de los poemas sonoros de forma gratuita. La iniciativa partió en 2012 de la Asociación Ocupación Poética, y el CAL creó y diseñó el programa PoetiCAL.Además del acceso de la ciudadanía a poesías leídas por sus autores en las zonas que los inspiraron, PoetiCAL crea con este material un gran fondo de voces de poetas de Andalucía. Los archivos de audio están disponibles en la web del CAL y en un canal de Ivoox, donde se puede consultar los autores disponibles en cada provincia, oír y descargar sus poemas y conocer los lugares donde están ubicados para oírlo desde el teléfono móvil.Los poetas que participan en este programa y sus poemas son los siguientes: Carmen Ciria (La hermana de Shakespeare se queja), Eladio Orta (Poeta analizado por su madre), Eva Vaz (El aborto), Francisco Jiménez Pérez (Andaluces) y Guillermo López Lacomba (Cuento de hadas).A ellos hay que sumar José Juan Díaz Trillo (Amor de ciudad grande), José Luis Piquero (Oración de Caín), José Manuel Camacho (No persigas la locura), Manuel González Mairena (Las palomitas siempre las paga ella), Ramón Llanes (Ven) y Teresa Suárez (Tú me habitas).También incluye a Uberto Stabile (Dice Gillespie), Antonio Ramírez Almanza (¿Te he dicho alguna vez mi nombre?), Augusto Thassio (Desasosiego de un amor en Internet), Bárbara Grande (Everybody does), Carmen Palanco (Ser), Dolores Izquierdo Labrado (Siria II), Estela Rengel (La ceguera del que solo sueña cuando duerme) y José Manuel de Lara (Vestigios).La lista continua con Juan Antonio Guzmán Camacho (Tierra), Juan Carlos de Lara (Autorretrato), Juan Cobos Wilkins (Un poeta duerme sobre la colcha de boda), Manuel José de Lara (Campos de soledad), Manuel Moya (Razón para el Rey Don Sebastián), María Luisa Domínguez Borrallo (No soy yo), Mario Marín (Go, go, go, good morning to school), Mario Rodríguez (Cuba), Patricia Chapela (He perdido mi nombre), Pepa Virella (Cruceta de feroces) y Rafael Vargas (El hallazgo).--EUROPA PRESS--