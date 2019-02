El alcalde independiente de Beas concurrirá a las elecciones municipales bajo las siglas del PSOE

El alcalde independiente de Beas (Huelva), Diego Lorenzo Becerril Pérez, va a concurrir a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo como candidato del PSOE a la Alcaldía del municipio onubense, tras ocupar el puesto de primer edil de la localidad durante cuatro años, desde que ganó los anteriores comicios.En una misiva publicada en su perfil de Facebook, recogida por Europa Press, Becerril ha explicado de forma detallada los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, en los que ha primado el "objetivo de integrar, unir fuerzas y sumar voluntades para seguir avanzando en la construcción de nuestro municipio y sus pueblos, facilitando la vida a nuestras gentes".El nuevo alcaldable de la lista socialista de Beas ha explicado que toma esta decisión "para poder seguir trabajando desde los mismos principios" que cuando comenzó hace cuatro años: "inclusión, diversidad, respeto, tolerancia e integración". Así, ha destacado que se une al PSOE "para trabajar sumando y mirando al futuro con ilusión, desde una posición de izquierdas, progresista, con personas que creemos en la diversidad".Igualmente, ha señalado que concurre en la lista socialista porque apuesta "por acabar con la violencia hacia la mujer" y está "convencido de que la memoria histórica es necesaria para reconocer y reparar", además buscar "la integración de los nuevos beasinos y beasinas" y creer "en las políticas sociales como herramientas de cambio e integración"."Sabemos que las raíces son siempre importantes, pero de esas raíces pueden brotar nuevas hojas, nuevos valores, reflejos de una sociedad más abierta, inclusiva y participativa", ha expresado el alcalde de Beas.Asimismo, ha adelantado que va a seguir trabajando con personas que han estado a su lado "en el ayuntamiento y también con otras que regresan a la vida pública para sumar con su experiencia". Además de "otras nuevas, que llegan cargadas de ideas e ilusiones".TRAYECTORIA POLÍTICAEl primer edil beasino ha hecho un repaso desde su llegada a la Alcaldía de Beas, donde ha remarcado que ha ejercido de primer edil de la localidad "desde la honestidad y con vocación de servicio público". Becerril ha explicado que "ha procurado escuchar a las personas y trabajar con capacidad de diálogo. Lo he hecho con el deseo de sumar, de mirar hacia adelante y de afrontar el futuro con ilusión y optimismo".Para el alcalde este trabajo lo ha podido efectuar "sin tener que estar pidiendo cuentas al pasado, olvidando rencores, buscando cerrar viejas heridas e intentando reparar fracturas sociales existentes en nuestros pueblos"."He procurado un ejercicio de transparencia en la gestión del Ayuntamiento, buscando el respaldo de la mayoría para sumar apoyos y recursos". Sobre ello ha puntualizado que cree "en esta manera de proceder y de actuar, convencido de que se puede gobernar para todos, si bien es cierto que no se puede contentar siempre a todos en la gestión política", ha matizado.Becerril ha señalado que cuando decidió "implicarse en la vida pública de Beas", hace cuatro años, como candidato independiente, lo hizo "con el deseo de trabajar" por su municipio, sus pueblos y sus vecinos y vecinas, "como entiendo que pretende cualquiera persona que se implica en la vida política, cargado de ilusión y con el deseo de sumar voluntades para llevar adelante proyectos y para intentar resolver, desde el municipalismo, muchos de los problemas que a todos nos preocupan o afectan cada día", ha detallado.Uno de los ejes sobre los que ha sustentado su gestión ha sido "el encuentro con el respaldo de un gran conjunto de personas" que han estado a su lado en el equipo de Gobierno y con las personas que han formado parte de los distintos grupos municipales en el Ayuntamiento.Becerril ha subrayado la importancia de dar "a todos participación en las tomas de decisiones", lo cual "ha permitido trabajar juntos y alcanzar metas que de otra manera no hubieran sido posibles", ha resaltado."He creído en una manera de hacer política buscando la igualdad social, la participación de la ciudadanía, la integración de las personas, la lucha contra la discriminación, la aceptación de la diversidad, la inclusión y la reparación, y respetando la idiosincrasia y valores que nos distinguen como pueblos en el municipio de Beas y como beasinos y beasinas", ha manifestado.Becerril ha querido dejar claro a su vecinos que ha tenido "aciertos, desaciertos y equivocaciones, como todos los que tomamos decisiones y gestionamos el patrimonio público".El escrito que dirige a los beasinos concluye con su deseo de "poder seguir trabajando en los próximos años", con "la misma independencia y con la libertad con la que tomé la decisión hace cuatro años. Y quiero hacerlo concurriendo a las elecciones municipales en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía"."Para esta decisión no pido comprensión, como no lo hice hace cuatro años, simplemente respeto y colaboración para sacar adelante a Beas y a nuestros pueblos", ha finalizado.--EUROPA PRESS--