Dos detenidos cuando se disponían a cazar en terreno no cinegético cercano a zona de turismo rural

Material intervenido al detener a dos hombres por cazar en zona no ind

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la Flora y la Fauna ya que se encontraban dispuestos a cazar en unos terrenos cercanos a una zona de turismo rural y, por tanto, no destinados a la actividad cinegética.El dispositivo se inició el 23 de febrero, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que prestaba servicio para la prevención de la delincuencia en Jabugo conoció el aviso de un particular sobre la presencia de varias personas sospechosas en una finca cercana a la localidad.Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, una vez en el lugar, los agentes vieron que dos varones aguardaban próximos a un vehículo utilizando una luz artificial y portando una escopeta.Identificadas estas personas, los agentes comprobaron que la munición que iba a ser utilizada está prohibida (postas), además el terreno era no cinegético donde el ejercicio de la caza está prohibido.La Guardia Civil ha explicado que la caza en esta zona supone un grave peligro para las personas, ya que este lugar está próximo a un alojamiento de turismo rural.Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.--EUROPA PRESS--