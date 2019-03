Diputación y UGT organizan unas jornadas comarcales formativas sobre planes de igualdad

Huelva.- Diputación y UGT organizan unas jornadas comarcales formativa

La vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, y la secretaria general de la Federación de Empleadas y Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Huelva, Marisa Fernández, han presentado las jornadas de sensibilización 'Con la igualdad no se negocia, se negocia por la igualdad', organizadas por el Departamento de Igualdad de la institución provincial y la Secretaría de Políticas Sociales, Igualdad y Comunicación de la FeSP.La vicepresidenta, que ha rechazado "cualquier retroceso en materia de igualdad y violencia de género", ha recordado el Manifiesto reivindicativo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres de este año, que declara que "los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamientos, planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española". En este contexto, ha encuadrado estas jornadas formativas, que contribuirán a la elaboración de planes de igualdad en la provincia.María Eugenia Limón, que ha resaltado la importancia de la sensibilización y la formación en materia de igualdad, ha informado de que las jornadas tendrán un carácter comarcal, y el principal objetivo será "ofrecer mayor formación a las personas responsables de asesorar sobre los planes de igualdad en administraciones públicas, empresas y asociaciones", ha explicado en un comunicado la Diputación.Campiña, Cuenca Minera, Andévalo y Cinturón Agroindustrial acogerán estas jornadas, cuya "conveniencia y utilidad" también ha sido destacada por Marisa Fernández, que ha asegurado que UGT tiene una larga experiencia en la elaboración de planes de igualdad, que son instrumentos eficaces para "eliminar la brecha salarial y social en los centros de trabajo públicos y privados".La secretaria general de FeSP ha afirmado que desde el sindicato "no se concibe un convenio colectivo que no tenga anexionado un plan de igualdad", ya que éste "contribuye a garantizar la igualad de trato y la igualdad de oportunidades".Las jornadas, que comenzarán en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Beas el próximo 4 de abril, finalizarán en Puebla de Guzmán el día 14 de mayo. También acogerán la actividad Nerva y Gibraleón, los días 9 y 11 de abril, en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz y el Salón de Plenos del Ayuntamiento olontense.Las entidades organizadoras calculan que alrededor de 300 personas se beneficiarán de esta actividad, que se desarrollará en sesiones de dos horas y media de duración y serán impartida por personal experto de UGT. El programa se centrará en las fases, contenidos, medidas e instrumentos de los planes de igualdad.--EUROPA PRESS--