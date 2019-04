Diputación visibiliza a las empleadas públicas en un encuentro en el que se presenta su primera asociación

Huelva.- Diputación visibiliza a las empleadas públicas en un encuentr

La vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, ha inaugurado este martes el I Encuentro de Mujeres del Sector Público de la Provincia de Huelva, organizado por el Departamento de Igualdad de la institución provincial, con la colaboración de la Asociación Mujeres en el Sector Público.El encuentro, en el que la secretaria y la vocal de la entidad, Ana Báez y Carmen Seisdedos, han presentado los objetivos de la que es la primera asociación de mujeres que aglutina a todo el sector público en España, ha estado centrado en la ponencia 'Liderazgo de las mujeres en las administraciones públicas', que ha pronunciado la catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y exconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez, ha informado la Diputación en una nota.María Eugenia Limón, que ha agradecido la participación de más de 80 personas que trabajan en Diputación y otros ámbitos de las distintas administraciones públicas de la capital y la provincia, ha explicado que el encuentro se enmarca en las actividades que la institución provincial viene desarrollando para conseguir la igualdad real y efectiva entre los géneros.En este sentido, ha recordado que sólo en esta semana se desarrollarán en la provincia dos importantes actividades relacionadas con el fomento de la igualdad de género, como son las jornadas de sensibilización, organizadas junto a la UGT, "Con la igualdad no se negocia, se negocia por la igualdad", que comienzan el jueves en Beas; y el XIX Encuentro Provincial de Asociaciones de Mujeres, que se celebrará el domingo en San Bartolomé de la Torre.La vicepresidenta también ha mostrado su rechazo a todo tipo de discriminación o menoscabo del papel de las empleadas públicas, como su infrarrepresentación en los puestos directivos, y su falta de visibilidad. A este respecto ha señalado que en la Administración pública "el talento está tanto en hombres como en mujeres, pero está mucho más desaprovechado en las mujeres".Por su parte, la secretaria de la asociación y jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación de Huelva, Ana Báez, ha señalado que en España son cerca de 3.100.000 las personas que trabajan en el ámbito público y sólo el 30 por ciento de los puestos directivos están ocupados por mujeres.También ha apuntado que en la Administración pública, como en la sociedad en general, el porcentaje de tituladas universitarias supera a los hombres (58 por ciento), aunque ello no se corresponde con la representación de mujeres en jornadas, seminarios y puestos directivos. Ello significa que la Administración pública "está dejando en la sombra, sin explotar, la mitad de su talento".Para revertir esta situación, según ha señalado, "exigiremos a las administraciones públicas que no se destine dinero para la organización de congresos, jornadas o foros donde no haya representación femenina".La Asociación Mujeres en el Sector Público, constituida hace sólo cuatro meses, cuenta ya con más de 200 mujeres asociadas de todos los ámbitos, como ayuntamientos, diputaciones o ministerios; y todos los sectores desde Sanidad, Administración general o Educación. Su principal objetivo es visibilizar el trabajo y el talento de las mujeres que trabajan en las administraciones públicas y disminuir los obstáculos que dificultan su acceso a los puestos directivos.--EUROPA PRESS--