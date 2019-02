Diputación apuesta por la formación 'on-line' con más de 170 cursos ofertados en la plataforma Aula Mentor

Diputación ofrece 170 cursos en la plataforma Aula Mentor

La Diputación de Huelva, desde su Área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial, continúa apostando por la modalidad formativa 'on-line' a través de su proyecto Aula Mentor, puesto en marcha en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional junto a otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales, con el que se ofrece a toda la población adulta de la provincia de Huelva, y en especial a las personas desempleadas, un amplio catálogo de cursos y acciones formativas durante todo el año, con más de 170 cursos agrupados en diferentes familias profesionales.Durante el pasado año se realizaron un total de 50 matriculaciones en distintos cursos de la oferta formativa de Aula Mentor, según ha explicado en una nota de prensa la Diputación de Huelva.Los cursos más solicitados fueron los relacionados con la ofimática, nóminas y seguros sociales, administración de empresas, idiomas y programación informática. En lo que va de año 2019 ya hay registradas un total de once matriculaciones.Todas las personas interesadas en formación personal y profesional pueden participar en este programa de formación "abierta, flexible y a través de Internet". La matrícula puede realizarse en cualquier momento del año, excepto en el mes de agosto, a través de la dirección web 'http://www.diphuelva.es/aulamentor'.Con objeto de dotar a esta iniciativa de un cierto grado de sostenibilidad económica, Aula Mentor no es un sistema gratuito de formación, "pero su reducido coste lo hace accesible a la mayor parte de la población".El reconocimiento internacional de Aula Mentor se refleja en la participación de diversos países latinoamericanos así como por su reconocimiento como una de las 14 buenas prácticas en el Inventario de la Unión Europea a través de un estudio dirigido por la Universidad de Florencia. Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a ningún otro plazo.La oferta formativa se materializa en un conjunto de cursos en permanente actualización, organizados en áreas formativas, y que han sido diseñados y adaptados especialmente en función de las características de los potenciales destinatarios y de la modalidad de enseñanza que se desarrolla.La Diputación ha valorado que entre las principales señas de identidad de esta iniciativa destacan la flexibilidad del sistema que beneficia a todos los participantes, así como la red de infraestructuras físicas denominadas Aulas Mentor, que supera actualmente las 450, con un administrador al frente que asesora, orienta, informa y matricula al alumnado. Otra de estas características es "la gran variedad de su oferta formativa, superior a los 170 cursos y en permanente crecimiento y actualización".Asimismo, ha destacado la existencia de exámenes presenciales que permiten valorar el grado de aprovechamiento del curso, garantizando a su vez la identidad del alumno que realiza la prueba. Al superar esta prueba se obtiene un certificado de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Educación. "Es importante especificar que el certificado obtenido tras superar la evaluación no es un título oficial y, por lo tanto, su reconocimiento es responsabilidad de la institución u organismo en el que se presente como mérito", ha concluido la Diputación.--EUROPA PRESS--