Díaz Trillo destaca la inversión de dos millones para Doñana y siete para el litoral

Díaz Trillo durante la rueda de prensa.

El presidente de la Comisión de Transición Ecológica y diputado en el Congreso, José Juan Díaz Trillo, ha destacado este viernes la partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinada a Medio Ambiente en la provincia de Huelva, que para 2019 "asciende a 1,2 millones, más 200.000 euros destinados al programa de cría del lince en el centro del Acebuche", además de los siete millones de euros destinados a Costas, a la "regeneración del litoral onubense", por lo que ha calificado la inversión como "notable".Acerca del litoral, Díaz Trillo ha señalado en rueda de prensa que los PGE han destinado "88 millones de euros a Costas en toda España, y Huelva recibe siete millones", "frente a los 500.000 euros que llegaban a la provincia del Gobierno del PP". Por ello, el socialista ha resaltado que se aprecia "un cambio notable", con una inversión "no destinada a construir diques sino para restaurar y promover una actuación sostenible, desde el de vista medioambiental".Además, Díaz Trillo ha remarcado que en España la cuantía destinada a parques nacionales aumenta en un 22 por ciento con respecto a los presupuestos anteriores y ha recordado que los PGE de 2018 no recogían ninguna partida presupuestaria para Doñana, "patrimonio de la humanidad".El presidente de la Comisión de la Transición Ecológica ha destacado "el cambio de modelo productivo" que se está llevando a cabo a través de los trabajos del Ministerio de Transición Ecológica, donde "la mirada a Huelva es importante", ya que esta "tiene que liderar ese desarrollo". "La vocación industrial de Huelva no puede perderse ahora que la industria no va a ser contaminante, con la descarbonización de los procesos industriales".Al respecto, ha incidido en que "ahora hay que ser líderes de una industria que dependa de las energías renovables". Así, ha resaltado que la provincia está en una posición destacada con Gibraleón y Puebla de Guzmán, líderes en biomasa, y que han dado el salto a la energía fotovoltaica, en el caso de Puebla de Guzmán, por lo que "esta transformación tiene que tener a Huelva en la cabeza de ese desarrollo".El Gobierno de España "tiene una mirada cómplice con el papel central que va a tener Huelva con el cambio en la industria", ha subrayado. De esta forma, ha explicado que el Gobierno "ha hecho un ministerio novedoso en línea con Europa, hacia una economía sostenible y con la lucha contra el cambio climático como bandera" que también busca "la eficiencia energética, algo que nos importa mucho a los socialistas".En cuanto al apartado medioambiental, el diputado socialista ha lamentado la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente en Andalucía, tras la constitución del nuevo Gobierno. "Lamento que como andaluz se haya relegado a un segundo plano Medio Ambiente", ya que se trata de un área que la mayoría de las 17 comunidades autónomas tienen.VALORACIÓN PGEEn cuanto a la valoración de Díaz Trillo sobre los PGE en Huelva, el socialista ha remarcado el "carácter social" de los mismos, por los que en ese sentido los ha calificado de "sobresalientes", "nadie puede discutir el cambio de rumbo radical con un 57 por ciento" destinado a políticas sociales, ha aseverado.Asimismo, el diputado ha declarado que "la inversión en infraestructuras es insuficiente para Huelva", ya que su compromiso es "siempre con los ciudadanos y con la verdad", y en ese sentido "nos parece insuficientes, aunque ha expresado que el PP en siete años nunca ha dicho que lo fueran", a pesar de que los PGE de este año "superan a los del PP también en infraestructuras".Sobre la inversión en este apartado, Díaz Trillo ha incidido en que las partidas no son fáciles de recuperar, la inversión este año es complicada, y a pesar de todo ha subido en un 11,2 por ciento"."Es algo que no vamos a discutir, manifiesto mi disconformidad en ese apartado. Hay que ser coherente en la reivindicación y en el compromiso", ha expresado. Asimismo, cuestionado por la posición del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, por haber manifestado que no son unos buenos presupuestos para Huelva, Díaz Trillo ha dicho que el alcalde "defiende los intereses de capital" y que no ve "contradicción"."Nunca nos hemos roto, hacemos autocrítica y crítica feroz, no le doy más pábulo, creo que es compatible reivindicar una cuestión y estar cumpliendo con su deber", ha apostillado.De otro lado, cuestionado acerca de las declaraciones del viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, el onubense Alejandro Romero, sobre cambios en el proyecto del Museo Arqueológico, Díaz Trillo ha señalado que "se trata de un proyecto que está en curso, convendría esperar un poco y colaborar con un proyecto ya en marcha y aprobado por todas las fuerzas políticas", ha concluido.--EUROPA PRESS--