El portavoz provincial de Cs (Ciudadanos) y vicepresidente del Parlamento, Julio Díaz, ha señalado que el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte de Andalucía (Pista 2020) contará con una "programación realista" para que se ejecuten realmente las inversiones que aparezcan en él.Díaz ha analizado con los representantes de la Asociación Onubense del Transporte por Carretera (AOT) con su presidente a la cabeza, Rafael Carrasco, el Plan de Infraestructuras del Transporte de Andalucía como paso previo a la elaboración del nuevo plan que ha anunciado el Consejo de Gobierno.El portavoz les ha explicado que el nuevo plan, que elaborará la Consejería de Fomento, "tiene como cometido formular, ejecutar y finalizar en plazo las actuaciones que se incluyan en este documento de planificación" y "estará cimentado en una sólida base financiera y con una programación realista", sobre todo, teniendo en cuenta que "las actuaciones realizadas en el desarrollo del plan vigente, que incluyen las anualidades 2016, 2017 y 2018, no alcanzan el 46 por ciento de las inversiones previstas".En el transcurso de la reunión, tanto el portavoz provincial del partido naranja como los representantes de la AOT han valorado la marcha por las infraestructuras celebrada el pasado viernes en Huelva. Díaz ha lamentado nuevamente "la patrimonialización" que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo (PSOE), hicieron de esta manifestación.A su juicio, la actitud de ambos dirigentes "hizo que muchos onubenses y colectivos ciudadanos no acudieran a la movilización" aunque Díaz ha manifestado que se encuentra "esperanzado en que la sociedad civil onubense retome el impulso que promovió la marcha sin actores invitados impostados de por medio".El portavoz del partido naranja en la provincia ha recogido las propuestas y demandas del sector. Así, entre las infraestructuras, solicitan el desdoble de la N-435, la circunvalación de Sevilla o recuperar la central de contenedores de Huelva.Pero, además, proponen una línea diferencia en la ITV para atender los vehículos industriales, de modo que no se queden inmovilizados durante días hasta que logran una nueva cita desde que le detectan algún fallo; y la creación de áreas de descanso seguras con vigilancia para los camiones, con el objetivo de evitar que les roben las cargas o los vehículos completos.Como otros colectivos, solicitan la eliminación del exceso de burocracia, sobrerregulación y trabas administrativas, así como recuperar los cursos de formación específicos para los conductores de larga distancia.--EUROPA PRESS--