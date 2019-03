DGT vigilará el uso del cinturón en las carreteras onubenses, donde hubo 2.392 denuncias por no llevarlo en 2018

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes 11 de marzo una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil (SRI) que se extenderá hasta el domingo, día 17 de marzo. Dicha campaña incluye a las carreteras de la provincia de Huelva donde el año pasado se formularon 60.823 denuncias, de las que 2.392 fueron por no llevar cinturón de seguridad o SRI homologado.Según informa un comunicado de la DGT, en la última campaña de vigilancia en Huelva que tuvo lugar entre los días 1 y 7 de octubre de 2018 la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) y policías locales hicieron 5070 controles y formularon 119 denuncias por no llevar el cinturón de seguridad o sistemas de retención homologadosA través de la campaña que se inicia este lunes, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, ha insistido en que el cinturón de seguridad y los SRI, han demostrado "ser el sistema de seguridad más sencillo, rentable y eficaz en todo tipo de vías y trayectos" y aunque su utilización se ha incrementado en los últimos años, "todavía existen importantes lagunas".En este sentido, de los 14 fallecidos en accidentes de circulación en vías interurbanas en el año 2018 en la provincia de Huelva, cuatro no llevaban el cinturón de seguridad puesto.Asimismo, el pasado año la ATGC y las diferentes policías locales formularon 60.823 denuncias, de las que 2.392 fueron por no llevar cinturón de seguridad o SRI homologado. Del total de sanciones impuestas en la provincia onubense que implicaron el descuento de puntos del carné de conducir, el 17 por ciento del total y el 14 por ciento de los puntos detraídos fueron por no llevar cinturón de seguridad o SRI homologado.La jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, ha recordado que el uso correcto del cinturón de seguridad "reduce a la mitad el riesgo de fallecer y de sufrir lesiones graves en accidentes de circulación". "El cinturón nos protege del riesgo de salir despedido del vehículo e, impactar contra el parabrisas en caso de colisión frontal", ha explicado.Hay que tener en cuenta que, a 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin llevar puesto el cinturón de seguridad "suele llevar fatalmente aparejado resultado de muerte o lesiones graves". Así, su máxima efectividad se refleja en los vuelcos en los que "se reduce un 77 por ciento el riesgo de muerte".Por eso, su utilización "es necesaria tanto en los asientos delanteros como traseros del vehículo" porque no utilizarlo implica que en un choque frontal la probabilidad de impactar mortalmente contra los asientos delanteros "es ocho veces mayor". Por otro lado, según ha recordado, el airbag está diseñado para funcionar de forma complementaria con el cinturón de seguridad.La utilización de los sistemas de seguridad homologados es efectiva tanto en trayectos cortos como largos, si bien en vías urbanas el nivel de utilización es todavía algo inferior.En cuanto a los SRI, hay que tener en cuenta que un niño sin sujeción "multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves" en accidente de tráfico y que nueve de cada diez lesiones infantiles graves, se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios. En cualquier caso, los sistemas de retención infantil:De su lado, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha destacado que es" la primera vez en la historia de España que todas las partes implicadas en la seguridad vial de los menores se unen con un único objetivo que es mejorar la protección de este colectivo".La campaña anunciada se va a centrar en aquellas zonas de carretera en las que es más frecuente el incumplimiento de estas normas, trayectos cortos, zonas próximas a núcleos urbanos y travesías. Además, contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales que voluntariamente decidan sumarse a la misma.--EUROPA PRESS--