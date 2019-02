Detenido un varón por robo con violencia a un menor y sustracción de material médico en Ayamonte

Robo en Ayamonte (Huelva) de material sanitario de una ambulancia

La Guardia Civil ha detenido a un varón por un presunto robo con violencia en grado de tentativa a un menor de edad y por la supuesta sustracción de dos maletas con material sanitario del interior de una ambulancia en Ayamonte (Huelva).Los hechos ocurrieron a principios del presente mes, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de un intento de robo con violencia cuyo autor intimidó con un arma blanca al menor exigiéndole que le hiciera entrega de dinero. No obstante, no consiguió su objetivo ya que el menor logró escapar, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.Asimismo, los agentes han localizado en el transcurso de la investigación dos mochilas de urgencias con diverso material sanitario que el detenido tenía ocultas en una obra en construcción y que coincidían con las descritas en una denuncia interpuesta días antes de la sustracción de material del interior de una ambulancia.Con los datos identificativos aportados la investigación ha dado como resultado la localización del supuesto autor, que fue detenido como presunto autor del delito de robo con intimidación en grado de tentativa.De igual forma, las investigaciones continúan abiertas ya que no se descarta que el detenido pudiera estar relacionado con pequeños robos en comercios de la localidad.--EUROPA PRESS--