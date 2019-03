Desestimadas 35 demandas del Colegio de Arquitectos que avalan la figura del aparejador

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva ha mostrado su satisfacción después de que los tribunales de lo Contencioso-Administrativo onubenses hayan desestimando 35 de las demandas interpuestas por el Colegio de Arquitectos de Huelva en los últimos tres años poniendo en duda las atribuciones de los aparejadores para poder proyectar.Si bien algunas han sido desestimadas por defectos de forma o tiempo, otras tantas "evidencian pronunciamientos de fondo que ratifican la competencia de los aparejadores", ha informado el Colegio de Aparejadores en una nota de prensa.Las diferentes demandas interpuestas contra las licencias aprobadas por numerosos ayuntamientos de la provincia de Huelva "ponían en duda la competencia del arquitecto técnico en ámbitos como sustitución de cubiertas, proyectos de locales o naves, reforma del interior de viviendas, legalización de obras no arquitectónicas o de consolidación de viviendas, entre otros".Sin embargo, según este colegio profesional, "las diferentes salas han decidido desestimarlas por entender la capacidad de los aparejadores para realizar todo este tipo de proyectos.De esta forma, uno de los autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Huelva recoge que "a los arquitectos técnicos, dentro de su respectiva especialidad" le corresponden las atribuciones de "la redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles", "tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación".También reconoce que "esta facultad de elaborar proyectos hace referencia a toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a la legislación, no precisen de proyecto arquitectónico, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza".Igualmente, otras de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Huelva asegura que "establece que la facultad de elaborar proyectos por parte de los aparejadores y arquitectos técnicos se refiere a los de toda clase de obras y construcciones que, con arreglo a la expresada legislación, no precisen de proyectos arquitectónicos, a los de intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza".Por todo ello, desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva han lamentado la "campaña de confusión creada entre técnicos, juristas y autoridades locales para poner en tela de juicio la capacidad y competencia de los aparejadores". Así, han manifestado que confían en que "estos pronunciamientos supongan un punto de inflexión y una nueva etapa en la respetuosa convivencia de las diversas profesiones y titulaciones".--EUROPA PRESS--