El sindicato CSIF-Huelva ha valorado este lunes la puesta en marcha del plan de choque del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para reducir ls listas de espera en Andalucía, pero ha lamentado "la falta de información al respecto".En una nota, ha criticado que el sindicato haya tenido conocimiento de esta medida a través de los medios de comunicación y, por este motivo, ha pedido al SAS "máxima transparencia" en este proceso.En este sentido, ha explicado que no se le ha informado sobre el plan de contrataciones ni tampoco la organización del personal para poder adelantar las intervenciones. De igual forma, han reclamado saber "cómo se van a organizar los quirófanos y cuál es el calendario de trabajo".Por este motivo, CSIF pide una reunión urgente para poner en común la puesta en marcha del plan de choque y conocer los detalles de una medida "en la que no han contado con los sindicatos ni nos han preguntado por la situación específica en la provincia" de Huelva.El responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, espera que "a partir de ahora, haya otro talante y una apertura al diálogo puesto que en un asunto de esta relevancia no es lógico que se haya obviado a las organizaciones sindicales".Finalmente, ha insistido en la importancia del plan "siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores, la planificación se haga correctamente y se abra un proceso de contratación transparente y acorde a las necesidades reales de los centros hospitalarios".--EUROPA PRESS--