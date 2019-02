Hospital Juan Ramón Jiménez/archivo

El sindicato CSIF ha denunciado este martes el "colapso" del servicio de lavandería del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva --que también cubre al Hospital Vázquez Díaz y los ambulatorios--, por lo que considera "una alarmante" falta de personal, con tan sólo 43 trabajadoras", mientras que el volumen de trabajo "se ha triplicado en los últimos cinco años, sobre todo por la apertura de servicios en el Hospital Vázquez Díaz, que actualmente está al 120 por ciento de su capacidad".CSIF ha informado en una nota que "los trabajadores tienen una media de edad de 58 años y hay que sacar adelante un servicio que supone la limpieza y el planchado de entre 4.500 y 5.000 kilos de ropa al día". Además, 14 de las empleadas están de baja laboral actualmente.El sindicato ha calificado la situación de "gravísima" porque mientras la plantilla sigue siendo la misma desde hace nueve años, el volumen de trabajo "se ha triplicado en los últimos cinco, sobre todo por la apertura de plantas y quirófanos del Vázquez Díaz, que a día de hoy está al 120 por ciento de su capacidad".Si a ello se suma la alta afluencia de pacientes en determinadas épocas del año, como la actual campaña de la gripe, "el servicio se colapsa y es imposible sacar el trabajo adelante", ha lamentado CSIF. Prueba de ello es que este lunes se enviaron más de 3.000 kilos de ropa a una empresa externa."Para intentar que el servicio funcione se está obligando al personal a doblar turnos, no se cubren los descansos o las bajas laborales y, ahora, están intentando que las trabajadoras acudan al hospital los domingos"."No entendemos cómo no se incrementa la plantilla ni se invierte en este servicio clave para el hospital y, por este motivo, tememos que pueda haber un intento de privatización como ya ocurrió en el Infanta Elena", ha subrayado el delegado de personal de CSIF en el Hospital Juan Ramón Jiménez, Eleuterio Velázquez. "Esperamos que no se trate de un intento de privatización de forma encubierta y, si no es así, que se aclare desde la Dirección-Gerencia".Por otra parte, la "falta de inversión" también se refleja en la maquinaria, según el sindicato. "Las lavadoras son antiquísimas, se estropean, se paran, funcionan muy lentamente y suelen dar problemas de mantenimiento", ha lamentado Velázquez. El portavoz de CSIF ha recordado además que "se trata de un servicio fundamental donde se debe garantizar la limpieza de la ropa, sábanas, cobertores y demás vestuario del hospital que están expuestos a bacterias y gérmenes, y se ensucian constantemente en los quirófanos y en las camas de los pacientes".Por todo ello, la central sindical ha urgido a la Dirección-Gerencia a resolver este problema invirtiendo tanto en personal como en maquinaria y exige que se respeten los derechos de la plantilla.--EUROPA PRESS--