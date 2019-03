El sindicato CSIF, a través de su asesoría jurídica, ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) por presunto "trato discriminatorio"" a casi 100 trabajadores municipales que son personal laboral indefinido del Consistorio --que acumulan "como mínimo diez años de antigüedad"-- al que supuestamente "no se está aplicando en su totalidad el convenio colectivo".Ello supone, según CSIF, un "trato discriminatorio y un agravio comparativo" con el personal laboral fijo "al que sí se le aplica este convenio en su totalidad", ha informado el sindicato en un comunicado de prensa.En concreto, según "ha reconocido el propio equipo de Gobierno y consta en las mesas generales de negociación", la parte que "no se está cumpliendo" con los empleados laborales indefinidos "es la económica". La sección sindical de CSIF en este Consistorio entiende que "el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa y está perjudicando claramente a un colectivo de trabajadores, conscientemente, simplemente por ahorrarse el dinero que legalmente les pertenece a los empleados municipales".Ambos colectivos realizan, según el sindicato, "las mismas funciones y cuentan con la misma dedicación horaria, sin embargo los 100 afectados no tienen los mismos derechos económicos que el resto de sus compañeros aunque sí las mismas obligaciones".Ante esta situación, los representantes de CSIF en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Aljaraque "intentaron negociar directamente" con el equipo de Gobierno y, "ante su negativa", han llevado el asunto ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla)."Ninguna de estas medidas tuvo respuesta por parte de la corporación, por lo que ya hemos elevado la demanda de conflicto colectivo para que se aplique el convenio en su totalidad a los casi 100 trabajadores afectados", han indicado desde la sección sindical de CSIF en el Consistorio.Por todo ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha insistido en que se incluya a este colectivo del personal laboral indefinido en el convenio "para garantizar la igualdad entre los trabajadores y los derechos de todos los empleados públicos por igual".--EUROPA PRESS--