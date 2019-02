Cs propone un concurso de ideas entre los empleados municipales para mejorar los servicios del Ayuntamiento

Huelva.- Cs propone un concurso de ideas entre los empleados municipal

La portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín, ha propuesto "la convocatoria de un concurso de ideas para que los empleados municipales presenten sus propuestas, acciones positivas e ideas novedosas para mejorar los procesos internos y los servicios que se prestan a los ciudadanos". Esta moción, que defenderá en el pleno ordinario de la próxima semana, incluye la petición de que esta mecánica "se implemente de forma fehaciente y periódica".Martín ha subrayado que "desde Ciudadanos no queremos que los funcionarios y demás trabajadores del Ayuntamiento de Huelva sean meros ejecutores de la acción de la Administración Local, sino que puedan y deban ser generadores de ideas y motores de una mejora en el funcionamiento de esta", ha informado Ciudadanos en una nota de prensa.Por este motivo, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento ha añadido que "se debe establecer una periodicidad anual para que este tipo de consulta se convierta en un hábito de la gestión de los Recursos Humanos de este Ayuntamiento".Martín ha fundamentado esta iniciativa en el concepto de "administración participativa, dentro de la gestión de los Recursos Humanos, que surge de la idea de involucrar a los empleados en el proceso de toma de decisiones". La portavoz del partido naranja en el Consistorio onubense ha explicado que "estas medidas redundan en un mayor compromiso por su parte, un incremento de la productividad y un mayor sentimiento de realización profesional, además de conseguir mejores resultados y mayor eficacia en la gestión".Asimismo, María Martín ha recordado que, de acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea, "los trabajadores no sólo deben ser informados y consultados, sino que también han de tener derecho a participar en la toma de decisiones de las empresas relativas a cuestiones como la introducción de nueva tecnología, la modificación de la organización del trabajo, la producción y la planificación económica".Por otra parte, la portavoz de Cs ha señalado que dirigirá una interpelación al equipo de Gobierno para recuperar la propuesta, que no se valoró en el pleno de enero, de instar al puerto de Huelva a restaurar y poner en valor el Monumento a Colón, así como para habilitar su interior para las visitas turísticas y de escolares, coincidiendo con la celebración del 90º aniversario del monumento.--EUROPA PRESS--