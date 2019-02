Cs pregunta al alcalde si se han transferido los 100.000 euros comprometidos con la Mesa de los Fosfoyesos

[Grupohuelva] Ciudadanos (Cs) | María Martín (Cs): “Hay Que Hacer Una

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín, ha dirigido una pregunta al alcalde para conocer si ya se han transferido los 100.000 euros comprometidos con la Mesa de los Fosfoyesos para que puedan iniciar los estudios que aporten una solución viable a este problema.En concreto, Martín ha indicado que "el alcalde, Gabriel Cruz, debe explicar en qué fecha se ha transferido este dinero al que se comprometió en octubre. Porque no lo ha dado a conocer y me temo que se deba a que aún no se hayan aportado", ha informado Ciudadanos en un comunicado de prensa.La portavoz del partido naranja en el Ayuntamiento ha subrayado que "se trata de un asunto apremiante para Huelva y al que hay que encontrar solución cuanto antes para estas balsas en las que se depositan 120 millones de toneladas de residuos considerados radioactivos por el Consejo de Seguridad Nuclear".María Martín ha recordado que, en la reunión de la Mesa de los Fosfoyesos el pasado octubre, "el alcalde se refirió a la importancia de garantizar la financiación necesaria para impulsar estos estudios y que los presupuestos de 2018 ya recogían la partida de estos 100.000 euros que no sabemos si ya ha aportado". Además, la portavoz de Cs ha insistido en que Cruz "vinculó esta partida al proyecto presentado al Parlamento Europeo, solicitando 1,2 millones de euros para este fin".