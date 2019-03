Julio Díaz (Cs) apela a "recuperar el consenso" para un Marcha por las

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha hecho "un llamamiento a los ciudadanos de Huelva para que masivamente participen en la manifestación por las infraestructuras" que está convocada para este viernes, 15 de marzo. Díaz ha confirmado que Cs va a estar en la manifestación, pero ha puntualizado que "será donde le pida e indique la sociedad civil".Según ha dicho, debe ser la sociedad civil la que "lidere la manifestación, sin patrimonialización de nadie, ni en la pancarta ni en ningún sitio". En su opinión, "ha sido la sociedad civil la que inició este movimiento y debe tener el protagonismo que se merece".Aunque finalmente no se ha podido consensuar un manifiesto, el portavoz del partido naranja ha repasado, en rueda de prensa, las infraestructuras que considera "determinantes" para el desarrollo y crecimiento de Huelva, tales como el desdoble del túnel de San Silvestre, de la N-435 o la alta velocidad, y Díaz ha recordado que "los Presupuestos Generales del Estado que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez no incluían ni un euro para estas infraestructuras para Huelva".En este sentido, Díaz ha valorado que la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de recuperar la colaboración público-privada para financiar las infraestructuras "permitirá asumir los altos costes de algunas actuaciones y desatascar muchas infraestructuras en Huelva".El portavoz del partido naranja ha explicado que "este mecanismo ya existía en la normativa, el PSOE lo tenía abandonado", pero el Gobierno "del cambio" ve que "es viable porque va a paliar el déficit de recursos económicos de la Junta para desbloquear infraestructuras básicas para el desarrollo de nuestra tierra y las limitaciones presupuestarias que impone el Ministerio de Hacienda".Asimismo, el portavoz del partido naranja ha destacado que desde este miércoles cuatro mediadoras interculturales, formadas por la Junta de Andalucía, trabajen en los campos de Huelva para que "las temporeras tengan una persona de referencia que pueda resolver sus dudas y problemas que les puedan surgir, sin que el idioma suponga una barrera".Por último, Díaz ha recordado que, aunque esta medida la anunció el Gobierno anterior en la Junta, hasta ahora "no se había ejecutado ni se ha elaborado siquiera el protocolo", que la nueva directora general de Migraciones, María del Mar Ahumadas, va a preparar en consenso con los sindicatos y empresarios del sector".--EUROPA PRESS--