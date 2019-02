Huelva.- Cs lamenta que el PSOE "no quiera mejorar los servicios munic

La portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín, ha lamentado que el Pleno municipal celebrado este miércoles haya rechazado las tres mociones que había presentado. En su opinión, "la negativa del equipo de Gobierno a sus propuestas es una muestra más de que no tienen interés por solucionar estos problemas de la ciudad".María Martín ha defendido "la necesidad de contar con la opinión de los trabajadores municipales para mejorar el servicio y la atención que se presta a los ciudadanos a través de un concurso de ideas que tenga periodicidad anual. Esta medida no entrañaba ninguna complejidad ni coste". Sin embargo, los votos en contra del equipo de gobierno y los dos concejales no adscritos, así como la abstención del PP, han impedido que esta moción haya salido aprobada.Según ha informado Cs en una nota, la misma situación se ha vivido tras el debate de la moción en la que la portavoz municipal de Cs ha presentado la propuesta para que "se hiciera un estudio sobre la ubicación de contenedores de aceite doméstico en la ciudad y se promoviera, a través de una campaña de sensibilización, su reciclaje".Y ello, "después de que se haya comprobado que el Ayuntamiento apenas ha recogido 3.725 litros de aceite usado en 2018 frente a los 25.400 litros que recicla Madre Coraje, que hace una labor encomiable, digna de agradecer, sobre todo por la escasa ayuda y compromiso municipal".También en esta ocasión, los votos en contra del PSOE y los dos concejales no adscritos, frente a la unanimidad de la oposición, "han demostrado que el equipo de Gobierno no tiene interés por trabajar por solucionar este problema", ha afirmado Martín.La tercera moción que Cs había presentado a este pleno iba encaminada a la reposición de las fuentes clausuradas por otras con tres alturas que atendieran a la diversidad funcional, los niños y las mascotas. Tampoco esta iniciativa ha recibido el respaldo del Pleno, "quizás porque como estamos a final del mandato no tengan ganas de trabajar por la ciudad y sólo están dispuestos a hacer lo que les reporte beneficios electorales", ha opinado Martín.REUBICACIÓN DE USUARIOS DEL DIEGO LOBATOPor otra parte, la portavoz del Grupo Municipal de Cs se ha congratulado de que la pregunta dirigida al Pleno sobre la reubicación de los clubes y usuarios que entrenan a diario en el Pabellón Diego Lobato, "registrada hace más de diez días, haya permitido que la Concejalía de Cultura y Deportes les haya buscado un sitio donde entrenar durante las obras de remodelación".Asimismo, ante la pregunta planteada por Martín sobre la transferencia de los 100.000 euros comprometidos para el inicio del trabajo de los expertos en la Mesa de los Fosfoyesos, el equipo de Gobierno ha informado que está ultimando el convenio de colaboración con la Universidad de Huelva para hacerla efectiva.La portavoz municipal de Cs también se ha interesado por el estado de los relojes-termómetro de la ciudad, muchos apagados o en mal estado, a lo que el equipo de Gobierno ha respondido que "los que no funcionan serán trasladados".Finalmente, el equipo de Gobierno se ha comprometido a estudiar la propuesta que Cs le ha hecho para que la celebración del 90 aniversario del Monumento a Colón incluya su limpieza y restauración y la apertura de su interior a las visitas turísticas y de escolares.--EUROPA PRESS--