Huelva.- Cs destaca que el nuevo Plan de Prevención de Agresiones al p

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha presentado al presidente del Colegio de Médicos de Huelva, el doctor Antonio Aguado Núñez-Cornejo, las novedades del Plan de Prevención de Agresiones al personal sanitario del sistema público andaluz aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno, que "incluyen la investigación sobre las causas que intervienen en estas situaciones de agresividad con el objetivo de detectar el riesgo potencial".Díaz, en el transcurso de la reunión, ha podido constatar la "preocupación" del colectivo médico "por el aumento de las acciones violentas por parte de usuarios del sistema sanitario o de sus familiares y allegados hacia los profesionales", aunque los datos en Huelva parecen haberse "estabilizado", ha informado Cs en una nota de prensa.Así, aunque no hay que lamentar agresiones físicas, sí se han denunciado 24 agresiones verbales en 2018. No obstante, el presidente de los médicos de Huelva, Antonio Aguado, ha explicado que "muchos casos de agresiones verbales no se denuncian bien porque el insulto no está considerado delito, sólo las amenazas entran en esta categoría, o bien por el escaso apoyo de la Administración cuando el profesional debe ratificar la denuncia en un juicio".De esta forma, el portavoz del partido naranja ha recogido las propuestas que el presidente del Colegio de Médicos de Huelva le ha trasladado: "La consideración de autoridad, de modo que sus declaraciones e informes gocen de presunción de veracidad, se les pueda aplicar la Ley de Seguridad Ciudadanas y los insultos, que son la mayoría de las agresiones verbales que sufren, no queden impunes".El portavoz provincial de Cs ha defendido que "el nuevo Plan va a propiciar medidas de prevención y concienciación, además de establecer una cultura de tolerancia cero ante las agresiones a profesionales sanitarios".De hecho, según ha detallado, el objetivo, tras más de una década de la puesta en marcha del Plan de 2005, que buscaba minimizar las posibles agresiones en los centros de trabajo, ahora "es identificar opciones de mejora para plantear estrategias y acciones más eficaces, ya que con este plan no se ha logrado que se denuncie el 100 por cien de las agresiones". Finalmente, Díaz ha recogido las propuestas que el doctor Aguado le ha trasladado para corregir el déficit sanitario en la provincia.--EUROPA PRESS--