Huelva.-Cs Gibraleón denuncia el "deficiente estado" del asfaltado de

El grupo local de Ciudadanos (Cs) de Gibraleón (Huelva) ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que denuncia el "deficiente" asfaltado de los caminos de Domingo Negro, La Mata y La Teja, concluido el pasado diciembre, y recoge otras demandas de los vecinos de la zona tras haberse reunido con ellos, tales como alumbrado público y puntos de recogida de basura.El coordinador del grupo local del partido naranja en el municipio, Juan de Dios Martín, ha asegurado que, tras una inversión de 276.785,38 euros y habiendo terminado las obras en diciembre de 2018 "no se entiende que, sin haber llovido en gran cantidad, ya se aprecien socavones e irregularidad en el firme del terreno tan sólo tres meses después". Pero, sobre todo, ha mostrado su "preocupación" porque "el deficiente acondicionamiento del asfalto de los caminos está ocasionando problemas de salud a nivel respiratorio a los vecinos".Según ha informado Cs en una nota, el portavoz del grupo local del partido liberal ha detallado que "los vecinos nos explican que el sistema de acondicionamiento de los caminos no es apto para el tránsito diario de vehículos con uso de explotación agrícola, ya que se trata de una fina capa de piedra triturada compactada", así como que "el acondicionamiento no se ha llevado a cabo en zonas interiores de los caminos más alejadas de los accesos principales".Martín ha defendido que, "como cualquier vecino de la localidad, los que viven en Domingo Negro, La Mata o La Teja tienen el mismo derecho de disfrutar de servicios públicos", por lo que ha lamentado que "todavía a día de hoy carecen de alumbrado público exterior y de un punto de depósito y recogida de basuras".--EUROPA PRESS--