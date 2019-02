Julio Díaz, vicepresidente del Parlamento andaluz y diputado por Huelv

El portavoz provincial de Cs y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha calificado la reunión del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, en el Ministerio de Fomento, como "de un postureo electoralista lamentable".El portavoz provincial de la formación naranja ha asegurado que "llegan las elecciones municipales" y ahora "se quieren poner bien puestos de cara a la movilización del día 15". "Esta reunión es un pasteleo para posicionarse bien", ha criticado en un comunicado.El también vicepresidente del Parlamento, "ante la manipulación insoportable", ante "este tratar de patrimonializar este movimiento nacido del hartazgo de la sociedad civil" y ante "este agravio comparativo" con Huelva y sus infraestructuras, ha indicado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que fueron rechazados este miércoles por el Congreso, "no recogían la alta velocidad ni las infraestructuras fundamentales para Huelva".Por este motivo, Díaz ha solicitado tanto el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como al presidente de la Diputación, ambos del PSOE, que "dejen a la sociedad civil de Huelva que se estructure, que haga su manifestación, y dejen de buscar titulares"."Después tocará ir a la manifestación todos juntos, pero no es necesario ir sujetando la pancarta, sino detrás, con los ciudadanos de Huelva", ha remarcado.Por último, ha recordado que Caraballo "hace mucho tiempo" debería haber dimitido y ha lamentado que "su errático presidente, Pedro Sánchez, no haya tenido la gallardía de pedirle la dimisión" tras resultar imputado.--EUROPA PRESS--