El diputado de Ciudadanos (Cs) por Huelva y vicepresidente tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, Julio Díaz, ha asegurado este viernes que el acuerdo para el reparto de la composición de las mesas de las comisiones parlamentarias --presidentes, vicepresidentes y secretarios-- para la XI Legislatura fue alcanzado de manera "unánime" por los cinco grupos parlamentarios, de ahí que haya acusado al PSOE-A de "hacer demagogia" al criticarlo ahora.Así se ha pronunciado Julio Díaz, a preguntas de los periodistas, en la localidad onubense de Rociana del Condado, en el marco de una visita a la XI edición de la Feria Agroganadera y Comercial 'Comarca Doñana', después de que los socialistas hayan dicho que es una "provocación" que Vox, el "grupo de ultraderecha en el Parlamento andaluz", haya sido propuesto para presidir la Comisión de Cultura y Patrimonio, en la que están residenciadas las competencias de Memoria Histórica y Democrática.El dirigente del partido naranja ha asegurado que el reparto de las comisiones no ha sido resultado de ningún tipo de imposición de unos partidos a otros, sino que ha sido fruto del acuerdo "unánime" de los cinco grupos parlamentarios. "El PSOE-A hace demagogia, el reparto es fruto de un acuerdo en el Parlamento donde el PSOE-A dijo sí", ha apostillado.En otro orden de cosas, acerca de la manifestación convocada en Madrid este domingo contra la política de Pedro Sánchez, Julio Díaz ha dicho esperar que la protesta sirva para que el socialista "rectifique y se avenga a la Constitución", toda vez que ha considerado que el país "necesita elecciones y un gobierno firme que nos represente a todos y defienda los intereses de los españoles desde Constitución y no desde la concesión y la humillación ante los independentistas y ante quienes quieren romper a España".Por último, y preguntado sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 que ha confeccionado el Gobierno de Sánchez, el diputado andaluz de Cs ha explicado que su partido en el Congreso ha presentado una enmienda a la totalidad porque "son malos para España y negociados en la cárcel".Además, según ha proseguido Díaz, en lo que a Andalucía y a la provincia de Huelva respecta, estas cuentas "no responden a los problemas estructurales" que tienen. En concreto, en el caso de Huelva, ha advertido de que "no se contempla el desdoble del túnel de San Silvestre para que el trasvase aprobado en el Congreso surta todos los efectos para que el acuífero de Doñana se rellene naturalmente y los agricultores tengan la seguridad jurídica que necesitan".--EUROPA PRESS--