El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha trasladado a los representantes de la Plataforma por el Túnel de San Silvestre "el compromiso" de este partido con esta infraestructura "fundamental para el desarrollo de Huelva, la creación de empleo y la conservación de Doñana".Se trata de una infraestructura que, según ha indicado, la Junta de Andalucía ha presupuestado en 60 millones de euros y para el que "existe un proyecto con la tramitación concluida, incluido los trámites ambientales preceptivos".En una reunión con la comisión de la plataforma celebrada en la sede de Ciudadanos en Huelva, el portavoz provincial ha insistido en que para su partido "es una prioridad desdoblar esta infraestructura productiva, que actualmente supone un estrangulamiento al crecimiento, porque impide que el trasvase que aprobamos en el Congreso pueda surtir todos los efectos".Díaz ha explicado que, "una vez que llegase el agua en superficie al Condado, se regeneraría naturalmente el acuífero de Doñana y los agricultores tendrían seguridad hídrica y jurídica".Asimismo, el portavoz del partido naranja ha alertado de las consecuencias de no afrontar la ejecución de esta infraestructura: "Este estrangulamiento es un riesgo ya que la obturación del túnel no sólo impediría que llegara el agua a Doñana y a la agricultura del Condado, sino también a la industria y los hogares de Huelva", ha dicho.En este sentido, la plataforma ha indicado en este encuentro que es una obra de interés general que atiende a un problema general, no exclusivo de los regadíos, y que afecta al consumo urbano, industrial, riegos y turismo por igual.Con este convencimiento, Díaz se ha comprometido, según indica un comunicado de la formación naranja, a "revisar las posibilidades existentes para afrontar su ejecución", así como "a dialogar, negociar y acordar, desde el consenso, con todas las administraciones y los partidos políticos, el impulso al desdoble del túnel de San Silvestre", una petición en la que "coinciden no sólo la Plataforma, sino también la sociedad civil y a la que se le debe dar respuesta".--EUROPA PRESS--