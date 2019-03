Huelva.- Cortés quiere devolver a Huelva con su candidatura "todo el a

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huelva, Juan José Cortés, ha señalado que con su incorporación a la primera línea de la política, tras una década colaborando con el PP, quiere "devolver a Huelva todo el apoyo y el cariño que me dio en los momentos más duros y difíciles de mi vida"."¿Quién no sería capaz de hacer un esfuerzo extraordinario de luchar por su gente cuando su gente le ha ayudado en los momentos más difíciles de la vida?", se ha preguntado, antes de apuntar que lo primero que va a hacer si logra el acta de diputado es acudir al cementerio "a dedicárselo a mi hija, que estoy seguro que estaría orgullosa de mí".En su primera rueda de prensa en la sede de los populares onubenses como cabeza de lista a la Cámara Baja, Cortés ha asegurado que los integrantes de las candidaturas del PP de Huelva al Congreso de los Diputados y al Senado forman "un auténtico equipazo que se va a dejar el alma y la piel por defender los intereses de la provincia".Cortés ha incidido en que el PP presenta a las elecciones generales del 28 de abril "a los mejores candidatos" para "luchar por Huelva". "Somos un valor seguro para defender a Huelva en Madrid y el PP es el único que garantiza que va a pelear por la provincia", ha remarcado, antes de censurar que otros partidos opten por candidatos de fuera "que no van a sentir Huelva como la siento yo".El número uno del PP de Huelva al Congreso ha agradecido al Pablo Casado y a todo el Partido Popular que le hayan dado la oportunidad "y herramientas útiles" para trabajar por la provincia en el Parlamento nacional, formando parte de unas candidaturas que engloban "experiencia y renovación".REVERTIR TANTO "DAÑO"Juan José Cortés ha hecho hincapié en las demandas y necesidades que tiene esta provincia para aprovechar al cien por cien todas sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. Un objetivo prioritario, ha subrayado, es "ganarle la batalla al paro"."Me voy a recorrer cada uno de los 80 pueblos de esta provincia para escuchar a sus vecinos y recabar sus propuestas, porque todos nuestros pueblos, hasta el más pequeño, merecen la atención de quienes vamos a defender Huelva en Madrid", ha resaltado, tras afirmar con rotundidad que la provincia onubense "siempre ha ganado con el PP gobernando".En esta línea, el candidato ha acusado a los gobiernos del PSOE de "apalear" y "marginar" a la provincia onubense. "Desde que Pedro Sánchez está gobernando, en estos desgraciados nueve meses hemos visto cómo a Huelva se le ha hecho un daño que espero sea reversible con el gobierno de Pablo Casado", ha recalcado.Para ello, el cabeza de lista al Congreso ha insistido en que el único voto que es un "valor seguro" para luchar por Huelva es lograr que Pablo Casado sea el próximo presidente, "porque con él en Madrid, con Juanma Moreno en la Junta y con Pilar Marín en el Ayuntamiento Huelva va a ganar mucho".--EUROPA PRESS--