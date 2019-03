Huelva.- Cortés (PP) se compromete a impulsar medidas para "dignificar

El cabeza de lista del PP de Huelva al Congreso de los Diputados, Juan José Cortés, se ha comprometido este miércoles a impulsar medidas desde la Cámara Baja para "dignificar" la labor de los funcionarios de prisiones. Cortés, quien ha mantenido una reunión con integrantes de la asociación 'Tu abandono me puede matar' en la sede de los populares onubenses, ha apostado por "promover medidas que favorezcan y mejoren las condiciones laborales de este colectivo"."Los funcionarios de prisiones son la piedra angular de nuestro sistema penitenciario y desarrollan una labor que, en muchas ocasiones, no es reconocida por el conjunto de la sociedad", ha destacado. En este sentido, el candidato ha coincidido con la asociación en la necesidad de abordar "de manera definitiva" las carencias de personal que padece la Prisión Provincial de Huelva, un déficit que, según el colectivo, supera los 50 funcionarios.La asociación 'Tu abandono me puede matar' ha trasladado a Cortés "las consecuencias de las carencias que arrastra" la cárcel onubense, entre ellas, situaciones de "grave inseguridad" para los reclusos y la plantilla. Asimismo, los funcionarios de prisiones han afirmado que el centro penitenciario urge de una cobertura "urgente" de personal sanitario.Para Juan José Cortés, una de las prioridades del próximo ministro de Interior debe ser "acabar con el conflicto que mantiene abierto el Gobierno con los funcionarios de prisiones". A este respecto, ha mostrado su compromiso de trabajar en un desarrollo normativo que permita "una baremación justa" en los concursos de traslados, así como en un plan de formación continua que haga posible la actualización de los funcionarios penitenciarios a las nuevas problemáticas que están surgiendo en materia de prisiones."El sistema de prisiones de nuestro país debe ser moderno, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos", ha remarcado, antes de incidir en la apuesta por la "dignificación y reconocimiento del trabajo que día a día realiza este colectivo" y en el establecimiento de "nuevos protocolos que garanticen el desempeño de este trabajo en condiciones de seguridad".Por último, Juan José Cortés ha afirmado que acercar el sistema penitenciario español al modelo europeo requiere de un "total compromiso inversor", al tiempo que ha señalado a la necesidad de diseñar mecanismos de comunicación directa entre el Ministerio y los funcionarios de prisiones, y de avanzar en la consideración de estos profesionales como agentes de la autoridad, "lo que conlleva garantizar la seguridad jurídica de este colectivo en el desempeño de sus funciones".--EUROPA PRESS--