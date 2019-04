Huelva.- 28A.- Cortés (PP) asegura que las políticas de discapacidad e

El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, Juan José Cortés, ha afirmado este lunes que las políticas de discapacidad se encuentran "en la primera línea de la agenda política de Pablo Casado" y que centros como el de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva (Aspacehu) son "reflejo de la fortaleza de una España que trabaja día a día por construir una sociedad mejor".Cortés, quien ha visitado las instalaciones de Aspacehu ubicadas en la barriada onubense de Santa Marta, ha destacado la "extraordinaria labor" que desarrollan los profesionales y voluntarios de este asociación, que atiende en sus instalaciones a un centenar de personas con parálisis cerebral.Acompañado por miembros de junta directiva de Aspacehu y de los directores de la residencia y la unidad de estancia diurna, Ángel Rodríguez y Ángel Luis Barroso, respectivamente, el candidato popular ha conocido de primera mano los distintos servicios, tratamientos y terapias que presta esta organización fundada en 1977."Tenemos que caminar junto a padres, voluntarios y asociaciones para construir entre todos una sociedad cada vez más inclusiva y un país sin ningún tipo de barreras", ha resaltado Cortés, quien ha subrayado que "no se puede trabajar para la discapacidad sin contar con la discapacidad"."El PP es el partido de las personas y el partido de las soluciones y con Casado presidente habrá un gobierno social que esté al lado de las personas con discapacidad y que dedique programas de apoyo a asociaciones tan importantes como Aspacehu en Huelva", ha remarcado.Por último, Cortés ha animado a los onubenses a hacerse voluntario de entidades como Aspacehu y contribuir a construir una España "más solidaria y auténticamente accesible". "Yo he sido voluntario y es, sin duda alguna, una de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi vida", ha señalado el candidato, quien también ha mantenido recientemente una reunión con la Asociación de Personas con Discapacidad Onubense (Aspedio).